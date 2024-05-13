"税务大师" 卡洛斯•拉米雷斯连续第三年举办《美国税务会议》，这是拉美裔税务专业人士的首要活动

迈阿密和拉斯维加斯正在为西班牙裔社区最相关的税收教育会议做准备，尊敬的嘉宾、前国税局局长查尔斯•雷蒂格将出席。

迈阿密2024年5月13日 /美通社/ -- @newconceptpr ——被誉为 "税务大师" 的卡洛斯•拉米雷斯EA （注册代理人）工商管理硕士、拉丁美洲商业学院 LABITAX主席兼创始人、税收教育界的标志性人物连续第三年发布美国税收公约。

卡洛斯•拉米雷斯为完善这一惯例倾注了毕生的精力，将其确立为美国西班牙语税收界的知识中心。2024年，《美国税收公约》 将有两个版本：第一届将于6月5日至7日在迈阿密会议中心举行，第二届将于9月18 日至20日在拉斯维加斯举行，每届都为卓越和知识树立了新的标准。

卡洛斯最初来自厄瓜多尔基多，他的旅程证明了毅力和奉献精神。20世纪90年代抵达美国，标志着从大胆愿望向切实成就的显著演变的开始。面对数字资源有限的时代挑战，卡洛斯谦虚而顽强地踏上了纳税之旅。凭借知识、几张表格、一台计算器、一台小型便携式复印机和坚定不移的成功意愿，他走遍了佛罗里达的街头，提供服务，并努力帮助社区成员管理和报税。最初的努力充满了挑战和拒绝，塑造了他作为专业人士的性格，教会了他在手艺上保持韧性。每扇敞开的大门都具有巨大的价值，因为它提供了一个亲自交流、了解每位纳税人的独特问题以及建立基于信任和相互尊重的纽带的机会。这种个性化和直接的方法不仅使他建立了坚实的客户基础，而且加深了他对个人和家庭在税收体系中面临的需求和困难的理解，最终开启了不断学习的旅程，这使他发现了自己对税收教育的热情和承诺。

NTPI 工商管理硕士 Carlos Ramírez 在税务领域拥有三十多年的经验，是培训和教育数千名西班牙裔税务专业人员的先驱，他孜孜不倦地分享他所有的知识和经验。

2013年，他创立了拉丁美洲商业研究所（LABITAX），以满足西班牙裔社区对快速、便捷和直接获取税收等复杂主题所需的所有不断变化的知识和信息的需求。他作为移民的经历使他对拉丁美洲人在税收领域面临的挑战有了深刻的理解。这与他承诺指导他们发展成为报税人有关，从税务准备的基础知识到获得最负盛名的注册代理人（EA） 称号。这段教育之旅不仅提高了学生的技术技能，还使他们能够在税务职业生涯中取得进步，为他们在竞争激烈和不断变化的环境中茁壮成长提供了必要的工具。

卡洛斯申明，学生的进步是衡量自己作为教育工作者的效率的晴雨表，正如他在经常提到的那句话中所描述的那样："你在税务行业的成功是我的首要任务。" 他的指导影响力体现在学生培养的自主权和信心上，这使他们不仅能够为自己确保更安全的财务未来，还可以通过向社区提供基本和消息灵通的服务来做出重大贡献。随着这些专业人士的进步，他们成为自己社区的支柱，通常充当美国税收制度的复杂性与讲西班牙语的人之间的桥梁。卡洛斯对教学的执着改变了生活，创造了一条远远超出课堂范围的知识和赋权链。

卡洛斯•拉米雷斯在个人和企业的国内和国际税收方面拥有专业知识，是税务行业无可争议的领导者，也是《美国税收公约》的主持人。

"迈阿密的美国税务会议是所有税务专业人士和寻求该领域卓越表现的人士必参加的活动，因为届时将邀请知名演讲嘉宾，例如前国税局局长查尔斯•雷蒂格，汤姆•戈尔钦斯基EA，专门研究联邦税收和在美国国税局代表的USTCP，以及专门从事国际税务咨询的著名律师兼注册会计师小阿尔瓦罗•阿塞维多等。此外，与会者将能够与杰出的专家建立联系，并与来自全国各地的同事建立牢固的关系。今年，我们将首次在9月将美国税收公约带到该国西海岸的拉斯维加斯。" 卡洛斯•拉米雷斯说。

他对拉丁美洲人继续教育的承诺促使他创建了一个由8,000多名税务专业人员组成的名为 911TaxPro的Facebook群组，以及一个 拥有超过 16.7万名订阅者，总观看次数超过2000万的YouTube频道 @CarlosRamirezEA。卡洛斯•拉米雷斯除了是注册代理人外，还拥有工商管理硕士学位和会计学学士学位，并且是NAEA和NATP的成员。他将自己的学术经验与对社区的明显承诺相结合，表明知识就是力量，教育是任何领域成功的关键。

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关于卡洛斯•拉米雷斯

他是一位杰出的注册代理人（EA），拥有工商管理硕士学位和会计学学士学位，在税务领域拥有超过30年的经验。他是拉丁美洲商业协会（Labitax）和美国税务公约的总裁兼创始人。凭借扎实的学术背景，卡洛斯因其在个人和企业国内和国际税收方面的专业知识而脱颖而出。他对继续教育的承诺反映在他的工作以及对NAEA和NATP等专业组织的积极参与中。他对西班牙语社区的影响遍及他的YouTube频道，该频道拥有超过16.7万名订阅者和超过2000万的观看次数。要了解更多信息，请访问@CarlosRamirezEA。

关于美国税务公约

这是美国拉丁美洲人最重要的税收会议。连续第三年由卡洛斯•拉米雷斯EA组织，他是一位在国内和国际税收领域拥有三十多年经验的专家。该活动汇集了专业人士、专家和行业领袖，在国家和国际层面讨论、分析和分享税务问题的最新趋势、法规和最佳实践。要了解更多信息，请访问：@usataxconvention

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