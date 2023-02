"Skedway triplica receita e projeta metas ainda mais ambiciosas para 2023"

Após um ano desafiador para investidores de venture capital devido a taxa de juros e economia mundial instável, a empresa chamou atenção de investidores internacionais, superou as adversidades, disparou na liderança do seu segmento e entregou resultado surpreendente.

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Skedway anunciou em recente conferência para seus investidores que triplicou sua receita no último ano e projeta metas ainda mais ambiciosas para 2023. De acordo com a empresa, o aumento da receita foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo a expansão global de sua base de clientes e a inovação constante em sua linha de produtos.

Os empreendedores por trás da Skedway: Lucas Nini , Rafael Tonelli e Alexandre Viola.

A Skedway é destaque no mercado de Gestão de Workplaces, líder na América Latina e única empresa brasileira dentre as principais soluções globais, por sua abordagem inovadora e exclusiva, entregando soluções para diversas empresas dos mais variados portes e segmentos. A startup tem a intenção de continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para garantir que seus clientes continuem a receber as soluções mais inovadoras e atuais do mercado.

"Estamos muito animados com os resultados que alcançamos no último ano e determinados a superar nossas metas para 2023", disse o CEO da Skedway, Rafael Tonelli. "Acreditamos que nossa abordagem inovadora e nossa dedicação ao cliente são as chaves para o nosso sucesso contínuo e estamos ansiosos para continuar a expandir nosso negócio e ajudar ainda mais empresas com experiências e jornadas incríveis", complementou.

A Skedway tem sido elogiada por sua cultura de trabalho inclusiva e sua abordagem ética para os negócios, e foi premiada no final de 2022 com o troféu da 100 Open Startups, dentre mais de 25 mil startups com ritmo de crescimento acelerado e inovação, sendo a única premiada do seu segmento.

"Começamos 2023 a todo vapor e atingimos o marco histórico de 1 milhão de usuários em todos workplaces gerenciados globalmente, número que nos posiciona entre as lideranças mundiais", apontou Lucas Nini, Head of Growth da Skedway.

O recente anúncio reforça sua posição como líder de mercado na América Latina, sendo pioneira no Brasil, com presença em mais de 78 países e grandes empresas globais como PwC, KPMG, Grupo Globo, L'Oréal, Volvo, Telecom Argentina, entre muitas outras.

Contato: [email protected]

