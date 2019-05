"Soldagem Integrada" - A LONGi anunciou nova tecnologia própria de encapsulamento de módulos

XI'AN, China, 31 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A LONGi Solar anunciou hoje que a empresa desenvolveu a tecnologia de "Soldagem Integrada", a qual elimina completamente o espaço entre as células e aumenta a eficiência dos módulos fotovoltaicos (PV). A tecnologia foi planejada para produção em massa no segundo semestre de 2019. Conforme teste realizado pela TÜV SÜD em 30 de maio, a tecnologia de "Soldagem Integrada", quando combinada com projeto inovador de módulo, tem o potencial para levar a potência do módulo de células com emissores passivados e contatos posteriores (PERC) de alta eficiência da LONGi Solar para o recorde de 500Wp.