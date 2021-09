"Sputnik V" demonstra eficácia de 97,2% contra o coronavírus e alta segurança durante a vacinação em Belarus

МOSCOU, 15 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF, fundo soberano da Federação Russa) divulga os dados do Ministério da Saúde da República de Belarus sobre o uso da vacina russa contra o coronavírus "Sputnik V" durante a campanha de vacinação no país, o que confirma a alta segurança e eficácia do fármaco.

A eficácia da vacina russa contra o coronavírus em Belarus foi de 97,2%. A avaliação da eficácia foi realizada com base em dados de mais de 860 mil pessoas vacinadas com o fármaco russo no período de janeiro a julho de 2021.

Os dados do Ministério da Saúde também confirmam a alta segurança da vacina "Sputnik V" em Belarus:

Não há casos de eventos adversos graves após a vacinação;

Não há mortes relacionadas à vacina.

Belarus foi tornou o primeiro país estrangeiro (fora da Rússia) a registrar a vacina "Sputnik V" e começou a usá-la para vacinação em massa da população.

O RDIF e seus parceiros realizaram uma transferência tecnológica para possibilitar a produção da vacina "Sputnik V" pela empresa bielorrussa Belmedpreparaty, o que esta vem fazendo com sucesso. Em abril deste ano, a vacina "Sputnik V" produzida em Belarus foi aprovada pelo Ministério da Saúde do país.

O país também registrou a vacina monocomponente "Sputnik Light" (o primeiro componente da vacina "Sputnik V" baseada no adenovírus humano sorotipo 26).

A vacina "Sputnik V" tem vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise dos dados de incidência do coronavírus entre russos vacinados com os dois componentes do medicamento no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina "Sputnik V" é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos, que causam o resfriado comum e que são encontrados pela humanidade há milênios.

A vacina Sputnik V é a primeira entre as vacinas contra o coronavírus que usa uma abordagem de boost heterogênea, que se baseia no uso de dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação. Essa abordagem cria uma imunidade mais forte em comparação com as vacinas que usam o mesmo mecanismo de aplicação para ambas as injeções.

A segurança, eficácia e ausência de efeitos negativos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

A "Sputnik V" não causa alergias graves.

