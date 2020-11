SputnikV Lançamento da campanha global sobre a vacina nas redes sociais

MOSCOU, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa) e o Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleia anunciam o lançamento de uma campanha global nas mídias sociais que fornecerá aos usuários as informações mais atualizadas e confiáveis sobre a vacina russa. A campanha usa a hashtag #SputnikV.

Os canais de mídias sociais da vacina #SputnikV informarão aos usuários sobre o andamento dos testes clínicos, produção e vacinação da população em vários países. Cientistas do Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleia falarão sobre a criação da vacina e as tecnologias que foram utilizadas. Pessoas que já foram vacinadas com a #SputnikV compartilharão suas experiências pessoais.

Os canais de mídias sociais #SputnikV também se tornarão a principal plataforma para anunciar as notícias sobre a vacina, números da vacinação e dados de produção no futuro. Esses canais também transmitirão eventos importantes sobre a vacina e entrevistas com os principais especialistas. As informações sobre a vacina #SputnikV estão disponíveis nas seguintes plataformas:

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube

A #SputnikV é a primeira vacina registrada no mundo com base na bem estudada plataforma de vetor de adenovírus humano. No momento, a vacina #SputnikV é uma das 10 vacinas desenvolvidas no mundo na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estão mais próximas do final da terceira fase dos ensaios clínicos e do início da produção em massa. A Rússia enviou uma solicitação à OMS para registro e pré-qualificação acelerados da #SputnikV.

Os ensaios clínicos da #SputnikV estão sendo conduzidos atualmente na Federação Russa com 40.000 voluntários. Os ensaios clínicos também estão em andamento na República de Belarus, Emirados Árabes Unidos, Índia e Brasil.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), disse:

"Nossa campanha de mídias sociais se concentrará em fornecer as informações mais recentes sobre a vacina para um público global. Além disso, nossa campanha deve dar às pessoas a esperança de uma liberação rápida da pandemia da COVID-19 e a oportunidade de retornar à vida normal sem quarentena. Nesta vida, elas poderão novamente se encontrar com os amigos, ir a museus, teatros e restaurantes, e também viajar livremente. As empresas, principalmente as de pequeno porte, poderão operar sem restrições, garantindo o bem-estar de seus colaboradores e familiares. Convidamos pessoas de diferentes países para se juntar à nossa campanha e apoiar a vacina #SputnikV."

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1140939/Russian_Direct_Investment_Fund_Logo.jpg

FONTE Russian Direct Investment Fund (RDIF)

SOURCE Russian Direct Investment Fund (RDIF)