Партнерство Sunwoda Energy и Gryphon Energy по хранению энергии 1,6 ГВтч в Австралии

МЕЛЬБУРН, Австралия, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Sunwoda Energy подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Gryphon Energy во время мероприятия All-Energy Australia 2024, взяв на себя обязательство реализовать значительный проект по хранению энергии мощностью 1,6 ГВтч. На церемонии подписания присутствовали Роб Майллер (Rob Mailler), директор Gryphon Energy, и Терри Юань (Terry Yuan), генеральный директор по глобальному бизнесу Sunwoda Energy.

Sunwoda Energy and Gryphon Energy Forge Partnership for 1.6 GWh Energy Storage Project in Australia

Этот проект, расположенный в Квинсленде, станет одной из крупнейших инициатив по хранению энергии в Австралии, с доставкой, подключением к сети и эксплуатацией, ожидаемыми в 2026 году. После завершения он значительно повысит стабильность, надежность и гибкость как электрических сетей штата и всей страны.

Учитывая масштабность проекта и сложное управление, существуют высокие требования к сетевой поддержке и эксплуатационным услугам. Для решения этих задач Sunwoda Energy внедрит свою передовую систему хранения энергии с жидкостным охлаждением NoahX мощностью 5 МВтч с собственными ячейками 314 Ач и использует ведущую в отрасли технологию обратной связи постоянного тока. Такой подход обеспечит индивидуальные решения по хранению энергии, обеспечивая качественную реализацию проекта.

Являясь мировым лидером в области интегрированных решений для хранения энергии, Sunwoda Energy стремится расширить свое присутствие на международных рынках, уделяя основное внимание Австралии. Ранее в августе этого года компания Sunwoda Energy успешно подключила к сети проект мощностью 5 МВт/11 МВтч в Новом Южном Уэльсе. Этот проект, признанный одной из самых представительных демонстрационных солнечных электростанций Австралии, значительно повысил гибкость фотоэлектрической генерации, предлагая инновационные и экономически эффективные решения для местных инициатив по хранению энергии.

Сотрудничество между Sunwoda Energy и Gryphon Energy знаменует собой значительный шаг на пути к совместному развитию рынка хранения энергии в Австралии с обязательством предоставлять безопасные и надежные решения для систем хранения энергии для австралийских клиентов. Это соглашение является не только важной вехой в партнерстве, но и обеспечивает импульс и поддержку для глобального развития энергетики. В будущем обе стороны продолжат углублять сотрудничество, внося свой вклад в устойчивое развитие глобальной чистой энергии.

О компании Sunwoda Energy

Как дочерняя компания Sunwoda Group, Sunwoda Energy специализируется на комплексных решениях для хранения энергии, включая сетевую энергию, бытовые, коммерческие, промышленные и коммунальные решения ESS и интеллектуальные энергетические решения. Sunwoda предлагает интеграцию решений для источников энергии, энергетических сетей, нагрузок, систем хранения и облачных систем с комплексными услугами, которые охватывают продажи, инвестиции, строительство и операционное управление на протяжении всего жизненного цикла продукта.

КОНТАКТЫ: Цзэн Эдвард (Zeng Edward), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2539410/Sunwoda_Energy_Gryphon_Energy_Forge_Partnership_1_6_GWh_Energy.jpg