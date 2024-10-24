Партнерство Sunwoda Energy и Gryphon Energy по хранению энергии 1,6 ГВтч в Австралии

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Sunwoda Energy

Oct 24, 2024, 22:51 ET

МЕЛЬБУРН, Австралия, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Sunwoda Energy подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Gryphon Energy во время мероприятия All-Energy Australia 2024, взяв на себя обязательство реализовать значительный проект по хранению энергии мощностью 1,6 ГВтч. На церемонии подписания присутствовали Роб Майллер (Rob Mailler), директор Gryphon Energy, и Терри Юань (Terry Yuan), генеральный директор по глобальному бизнесу Sunwoda Energy.

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Sunwoda Energy and Gryphon Energy Forge Partnership for 1.6 GWh Energy Storage Project in Australia
Sunwoda Energy and Gryphon Energy Forge Partnership for 1.6 GWh Energy Storage Project in Australia

Этот проект, расположенный в Квинсленде, станет одной из крупнейших инициатив по хранению энергии в Австралии, с доставкой, подключением к сети и эксплуатацией, ожидаемыми в 2026 году. После завершения он значительно повысит стабильность, надежность и гибкость как электрических сетей штата и всей страны.

Учитывая масштабность проекта и сложное управление, существуют высокие требования к сетевой поддержке и эксплуатационным услугам. Для решения этих задач Sunwoda Energy внедрит свою передовую систему хранения энергии с жидкостным охлаждением NoahX мощностью 5 МВтч с собственными ячейками 314 Ач и использует ведущую в отрасли технологию обратной связи постоянного тока. Такой подход обеспечит индивидуальные решения по хранению энергии, обеспечивая качественную реализацию проекта.

Являясь мировым лидером в области интегрированных решений для хранения энергии, Sunwoda Energy стремится расширить свое присутствие на международных рынках, уделяя основное внимание Австралии. Ранее в августе этого года компания Sunwoda Energy успешно подключила к сети проект мощностью 5 МВт/11 МВтч в Новом Южном Уэльсе. Этот проект, признанный одной из самых представительных демонстрационных солнечных электростанций Австралии, значительно повысил гибкость фотоэлектрической генерации, предлагая инновационные и экономически эффективные решения для местных инициатив по хранению энергии.

Сотрудничество между Sunwoda Energy и Gryphon Energy знаменует собой значительный шаг на пути к совместному развитию рынка хранения энергии в Австралии с обязательством предоставлять безопасные и надежные решения для систем хранения энергии для австралийских клиентов. Это соглашение является не только важной вехой в партнерстве, но и обеспечивает импульс и поддержку для глобального развития энергетики. В будущем обе стороны продолжат углублять сотрудничество, внося свой вклад в устойчивое развитие глобальной чистой энергии.

О компании Sunwoda Energy

Как дочерняя компания Sunwoda Group, Sunwoda Energy специализируется на комплексных решениях для хранения энергии, включая сетевую энергию, бытовые, коммерческие, промышленные и коммунальные решения ESS и интеллектуальные энергетические решения. Sunwoda предлагает интеграцию решений для источников энергии, энергетических сетей, нагрузок, систем хранения и облачных систем с комплексными услугами, которые охватывают продажи, инвестиции, строительство и операционное управление на протяжении всего жизненного цикла продукта.

КОНТАКТЫ: Цзэн Эдвард (Zeng Edward), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2539410/Sunwoda_Energy_Gryphon_Energy_Forge_Partnership_1_6_GWh_Energy.jpg

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