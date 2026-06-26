Sunwoda Energy lance la série SunESS H et renforce ses partenariats en Europe

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy a lancé sa gamme améliorée SunESS H Series lors d'Intersolar & ees Europe 2026, sur le thème « One Core, All Scenes », introduisant une architecture système pour le stockage d'énergie, la recharge et la gestion numérique de l'énergie, tout en renforçant ses partenariats européens.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

La série SunESS H améliorée intègre des systèmes de stockage par batterie, des solutions de recharge solaire, une gestion de l'énergie basée sur l'intelligence artificielle, ainsi que des applications telles que la tarification dynamique de l'électricité, l'écrêtement des pics de consommation et l'alimentation de secours. Au cœur de cette gamme se trouve « One Core », une base de capacités partagées couvrant la technologie des cellules, la conception des blocs-batteries, l'architecture des systèmes et la gestion intelligente de l'énergie. Grâce à un système de gestion énergétique (EMS) basé sur l'IA et à l'application mySunPan remaniée, le système permet la prévision, l'optimisation, la répartition et la gestion visualisée, ce qui permet aux produits SunESS et OASIS de fonctionner au sein d'un cadre technologique unifié.

Les systèmes de batteries de nouvelle génération SunESS H Pro et SunESS H StackPlus intègrent des cellules LFP de 314 Ah développées en interne par Sunwoda, offrant une durée de vie pouvant atteindre 10 000 cycles. Ces deux produits intègrent un système d'équilibrage actif au niveau du bloc-batterie, une protection contre les incendies au niveau du bloc-batterie, une protection de sécurité multicouche, une gestion thermique active, un indice de protection IP66 et une résistance à la corrosion de classe C4. Le SunESS H Pro est destiné à assurer la sécurité énergétique et l'alimentation de secours dans les logements et les petits locaux commerciaux, tandis que le SunESS H StackPlus, grâce à sa conception modulaire empilable, permet une extension flexible et l'utilisation conjointe de modules de batterie neufs et existants.

Sunwoda Energy a également présenté le SunESS Power Pro+ All in One. D'une puissance comprise entre 20 et 50 kW (20 à 120 kWh), ce système adopte une conception modulaire empilable et s'installe sans câblage pour les applications résidentielles et les petites installations commerciales et industrielles. Il intègre l'onduleur hybride UT50 développé en interne par Sunwoda, qui permet une commutation transparente, est compatible avec les modèles SunESS H Pro et SunESS H StackPlus, et offre une extensibilité en parallèle. Associé au SunESS Power Wallbox, il permet de coordonner le stockage d'énergie et la recharge des véhicules électriques, tout en prenant en charge les charges intelligentes, les pompes à chaleur, les générateurs et les installations photovoltaïques existantes.

Pour les applications C&I et les stations de recharge, l'OASIS Ultra Charger s'associe à l'OASIS L261 AiO afin d'allier le stockage d'énergie C&I à la recharge rapide en courant continu. Le chargeur est conforme aux exigences applicables de la norme CEI 61851 et fait actuellement l'objet d'une procédure de certification relative à la norme ISO 15118.

Sunwoda Energy a également présenté la nouvelle version de l'application mySunPan, qui offre une meilleure visibilité sur les données clés relatives aux recettes et à l'état du système. S'appuyant sur les stratégies européennes en matière de réseaux électriques et sur la tarification dynamique de l'électricité, la plateforme utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'énergie et prend en charge le diagnostic intelligent, ainsi que l'exploitation et la maintenance à distance.

Au cours du salon, Sunwoda Energy a signé des accords de coopération avec BayWa r.e., CEF et IBC Solar, renforçant ainsi l'approvisionnement en produits, le développement des marchés locaux et le service client en Europe. L'entreprise a également mis en avant ses progrès en matière de développement ESG, de renforcement des capacités liées au passeport de batterie et de transparence numérique, et s'est vu décerner le prix « Top Brand PV Switzerland 2026 » par EUPD Research dans la catégorie « stockage d'énergie ».

Pour en savoir plus sur la série SunESS H améliorée et les solutions associées, rendez-vous sur :

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

En tant que filiale à 100 % du groupe Sunwoda, Sunwoda Energy propose des produits et des solutions de stockage d'énergie destinés à des applications résidentielles, commerciales et industrielles, contribuant ainsi à la transition énergétique en Europe et dans le monde, ainsi qu'au développement de systèmes énergétiques plus sûrs, plus intelligents et mieux connectés.