Spoločnosť Sunwoda Energy uvádza na trh sériu SunESS H a posilňuje partnerstvá v Európe
News provided bySunwoda Energy
Jun 26, 2026, 01:44 ET
MNÍCHOV, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sunwoda Energy predstavila na veľtrhu Intersolar & ees Europe 2026 svoje vylepšené portfólio produktov radu SunESS H pod mottom „One Core, All Scenes" (Jedno jadro, všetky situácie), pričom predstavila systémový rámec pre ukladanie energie, nabíjanie a digitálne riadenie energie a zároveň ďalej posilnila svoje európske partnerstvá.
Vylepšená séria SunESS H integruje systémy akumulácie energie v batériách, riešenia pre solárne nabíjanie a akumuláciu energie, riadenie spotreby energie s využitím umelej inteligencie a aplikácie, medzi ktoré patria dynamické cenotvorba elektrickej energie, vyrovnávanie špičiek a záložné napájanie. Jadrom portfólia je One Core, spoločný základ schopností, ktorý zahŕňa technológiu článkov, konštrukciu akumulátorových blokov, systémovú architektúru a inteligentné riadenie spotreby energie. Vďaka systému EMS s umelou inteligenciou a prepracovanej aplikácii mySunPan umožňuje tento systém prognózovanie, optimalizáciu, riadenie prevádzky a vizualizované riadenie, čím zabezpečuje, že produkty SunESS a OASIS fungujú v rámci jedného jednotného technologického rámca.
Batériové systémy novej generácie SunESS H Pro a SunESS H StackPlus využívajú batériové články LFP s kapacitou 314 Ah, ktoré vyvinula spoločnosť Sunwoda a ktoré majú životnosť až 10 000 cyklov. Oba produkty disponujú aktívnym vyvažovaním na úrovni batérie, protipožiarnou ochranou na úrovni batérie, viacvrstvovou bezpečnostnou ochranou, aktívnym riadením teploty, krytím IP66 a odolnosťou proti korózii triedy C4. SunESS H Pro je zameraný na energetickú bezpečnosť a záložné napájanie v domácnostiach a v malých komerčných objektoch, zatiaľ čo SunESS H StackPlus využíva modulárnu konštrukciu s možnosťou stohovania, ktorá umožňuje flexibilné rozširovanie a kombinované použitie nových aj existujúcich batériových modulov.
Spoločnosť Sunwoda Energy tiež predstavila produkt SunESS Power Pro+ All in One. Systém s výkonom 20 – 50 kW/20 – 120 kWh je navrhnutý ako modulárny, stohovateľný systém s inštaláciou bez kabeláže a je určený pre použitie v domácnostiach a malých komerčných a priemyselných aplikáciách. Využíva hybridný menič UT50, ktorý vyvinula spoločnosť Sunwoda a ktorý podporuje plynulý prechod, kompatibilitu so zariadeniami SunESS H Pro a SunESS H StackPlus, ako aj paralelné rozširovanie. V kombinácii so zariadením SunESS Power Wallbox umožňuje koordináciu medzi ukladaním energie a nabíjaním elektromobilov a zároveň podporuje inteligentné spotrebiče, tepelné čerpadlá, generátory a existujúce fotovoltaické systémy.
V prípade scenárov pre komerčné a priemyselné zariadenia (C&I) a nabíjacích staníc funguje nabíjačka OASIS Ultra Charger v kombinácii so zariadením OASIS L261 AiO, čím spája ukladanie energie pre komerčné a priemyselné zariadenia s rýchlym nabíjaním jednosmerným prúdom. Nabíjačka spĺňa príslušné požiadavky normy IEC 61851 a prebieha príprava na certifikáciu podľa normy ISO 15118.
Spoločnosť Sunwoda Energy tiež predstavila prepracovanú aplikáciu mySunPan, ktorá poskytuje prehľadnejší obraz o kľúčových údajoch týkajúcich sa tržieb a stave systému. Na základe európskych stratégií pre energetické siete a dynamického cenotvorenia elektrickej energie táto platforma využíva algoritmy umelej inteligencie na optimalizáciu spotreby energie a podporuje inteligentnú diagnostiku, diaľkové ovládanie a údržbu.
Počas výstavy podpísala spoločnosť Sunwoda Energy dohody o spolupráci so spoločnosťami BayWa r.e., CEF a IBC Solar, čím posilnila dodávky produktov, rozvoj miestnych trhov a zákaznícku podporu v Európe. Spoločnosť tiež vyzdvihla pokrok v oblasti rozvoja ESG, budovania kapacít v rámci iniciatívy „Battery Passport" a digitálnej transparentnosti a získala ocenenie „Top Brand PV Switzerland 2026" od spoločnosti EUPD Research v kategórii ukladania energie.
Ak sa chcete dozvedieť viac o vylepšenej sérii SunESS H a súvisiacich riešeniach, navštívte:
https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html
Spoločnosť Sunwoda Energy, ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny Sunwoda Group, ponúka produkty a riešenia v oblasti ukladania energie pre rezidenčné, komerčné a priemyselné využitie, čím podporuje energetickú transformáciu v Európe aj vo svete, ako aj rozvoj bezpečnejších, inteligentnejších a prepojenejších energetických systémov.
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