"Supercérebros" em jogos de tabuleiro e de cartas de todo o mundo competem em Hengshui

A abertura do evento, com o tema "Bela Hengshui, Futuro Brilhante" ("Beautiful Hengshui, Bright Future") foi realizada no Hengshui Poly Theatre em 13 de maio de 2019. Participaram da cerimônia de abertura o membro do Comitê Olímpico Internacional e presidente da Federação Mundial de Xiangqi, Timothy Fok Tsun-Ting, o presidente da IMSA, Chen Zelan, e o grande mestre e vice-presidente da Associação Chinesa de Go, Nie Weiping, bem como os mestres de Go, de classe mundial, Masaki Takemiya e Koichi Kobayashi.

O Campeonato consiste de cinco esportes – bridge, xadrez, damas, go e xiangqi – com 17 disciplinas no total e terá 99 medalhas de ouro, prata e bronze. 240 dos principais jogadores profissionais e autoridades de 49 países e regiões se reúnem em Hengshui para disputar os títulos em cinco dias. Pode-se dizer que os "supercérebros" ("super brains") dos jogos mundiais de tabuleiros e de cartas se reúnem para uma competição de alto nível. Os fãs de jogos de tabuleiro e de cartas estão ansiosos na expectativa de ver competições acirradas e conteúdos maravilhosos.

Link para imagens anexadas:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=336253

FONTE The International Mind Sports Association

SOURCE The International Mind Sports Association