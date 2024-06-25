Компания TCL получила несколько наград Red Dot 2024 года за выдающийся дизайн продукта

News provided by

TCL Europe

Jun 25, 2024, 07:39 ET

ПАРИЖ, 25 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий бренд потребительской электроники TCL был признан за исключительный дизайн четырех продуктов в серии телевизоров и саундбаров на церемонии Red Dot Awards в этом году, что укрепило позицию телевизионного бренда номер 2 в мире как первопроходца в области инноваций и совершенства дизайна.

Премия Red Dot Award, учрежденная более 60 лет назад, широко признана в качестве международного одобрения и эталона выдающегося дизайна. Награды этого года особо отмечают новаторские достижения TCL в области визуальных и аудиотехнологий.

Continue Reading
TCL 115X955 MAX
TCL 115X955 MAX
TCL C65 & P75 Series
TCL C65 & P75 Series
TCL S5 & S4 Series Soundbar
TCL S5 & S4 Series Soundbar

«Наше стремление вдохновлять достижения с помощью инноваций и качества побуждает нас постоянно расширять границы технологий и дизайна. Эти награды подтверждают нашу приверженность предоставлению высококачественных, доступных по цене продуктов, которые улучшают жизнь наших потребителей, что позволило нам занять второе место среди мировых брендов телевизоров», — прокомментировал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe.

Шейн Ли (Shane Lee), генеральный директор TCL Design Innovation Center (DIC), сказал: «Дизайн лежит в основе инноваций TCL. Мы стремимся создавать продукты, которые являются одновременно эстетически приятными и высокофункциональными, часто становясь центральным элементом дома. Сочетая передовые технологии с нашей философией дизайна, мы стремимся превзойти ожидания потребителей и переопределить домашние технологии. Мы гордимся тем, что все наши телевизоры и саундбары 2024 года получили престижные награды в области дизайна».

По мере того как TCL продолжает внедрять инновации в области дизайна и технологий, приверженность компании расширению возможностей просмотра распространяется на спортивные развлечения, о чем свидетельствуют ее обширные спортивные партнерские отношения — поддержка национальных футбольных команд и партнерство с легендарными спортсменами для повышения впечатлений от просмотра для спортивных болельщиков во всем мире. Эти партнерские отношения подчеркивают стремление TCL к общению с любителями спорта и обогащению их опыта просмотра различных спортивных дисциплин.

Постоянное стремление к совершенству

Получение награды Red Dot Awards 2024 года демонстрирует непоколебимую приверженность TCL совершенству в области дизайна и инноваций. TCL продолжает устанавливать отраслевые стандарты, интегрируя передовые технологии с ориентированными на пользователя проектами.

Усилия по улучшению качества изображения и звука с помощью инновационных технологий значительно обогатили опыт просмотра, сделав его более персонализированным и интуитивным. Поскольку домохозяйства по всему миру готовятся погрузиться в волнение предстоящих летних спортивных мероприятий, обширные спортивные партнерские отношения TCL подчеркивают стремление компании к расширению развлекательного опыта. Экосистема подключенных устройств TCL, которую с гордостью выбирают миллионы, позволяет поклонникам наслаждаться играми, не выходя из дома.

Продукция, отмеченная наградами:

Серия TCL 2024 QD-Mini LED TV — 115X955 Макс.: непревзойденная точность и производительность

TCL 115 X955 Max — это вершина передовых технологий и превосходного дизайна. Эта серия объединяет в себе полноматричный QD-Mini LED, 4K HDR Premium 5000 и Motion Clarity Pro с частотой 144 Гц для обеспечения максимально точных контрастов и яркого, красочного качества изображения HDR. Благодаря технологии Game Master Pro 3.0, переменной частоте обновления 144 Гц, FreeSync Premium Pro и игровому ускорителю 240 Гц телевизор X955 Max адаптирован для исключительной работы с HDR в фильмах, трансляциях, спорте и играх. Он поддерживает новейшие форматы HDR, включая HDR10+, Dolby Vision и Dolby Vision IQ.

X955 Max оснащен самой современной системой Smart TV: Google TV со встроенным Google Assistant обеспечивает беспрепятственный доступ к широкому спектру контента со встроенным голосовым управлением без помощи рук. Динамики ONKYO и встроенный сабвуфер обеспечивают захватывающее качество звука 6.2.2 Dolby Atmos, улучшая качество звука как через сам телевизор, так и через звуковую панель TCL.

Серия TCL TV C65 и P75: визуальное и HDR-превосходство

Серия TCL C65 объединяет в себе QLED PRO, 4K HDR Pro и Motion Clarity для обеспечения красочного и четкого качества изображения HDR. Эта серия оснащена Game Master 3.0, игровым ускорителем Full HD 120 Гц (доступен в 55, 65, 75 и 85 дюймах) и игровым ускорителем Full HD 240 Гц для 98-дюймовой модели. Он поддерживает новейшие форматы HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, что делает его идеальным компаньоном для просмотра HDR-фильмов, игр, спорта и развлечений.

Серия TCL P75 объединяет в себе 4K HDR, широкую цветовую гамму и четкость движения, обеспечивая красочное и четкое качество изображения HDR. Эта серия включает в себя Game Master 3.0 и поддерживает самые современные форматы HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, гарантируя, что это лучший компаньон для просмотра фильмов HDR, игр, спорта и развлечений.

 Звуковая панель домашнего кинотеатра TCL серии S5/S4: Звук с эффектом погружения

Звуковая панель домашнего кинотеатра TCL серии S5 и S4 предназначена для обеспечения звука с эффектом погружения для всех. Ее элегантный дизайн легко интегрируется с различными стилями интерьера, добавляя нотку индивидуальности и тепла в любое жизненное пространство. Пользователи могут выбрать пакет с дополнительным сабвуфером для улучшения качества звука. Основываясь на визуальных характеристиках продуктов предыдущего поколения, она включает в себя отличительную световую полосу сверху, которая резонирует с фирменным элементом дизайна «Cosmic Line» в портфеле продуктов звуковых панелей TCL, предлагая пользователям интеллектуальный интерактивный опыт.

Признание TCL на церемонии Red Dot Awards 2024 года отражает постоянную приверженность компании совершенству дизайна и инновациям. Компания по-прежнему стремится к улучшению пользовательского опыта во всем ассортименте своей продукции, включая партнерские отношения в области спортивных развлечений. По мере того, как TCL продолжает внедрять инновации, компания стремится приносить радость и качество в дома по всему миру, гарантируя, что каждый момент развлечений будет представлен в полной мере.

*Внешний вид и функциональность продукта варьируются в зависимости от рынка. Свяжитесь с ближайшим офисом TCL для получения информации о продукте

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2445941/TCL_115X955_MAX.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2445942/TCL_C65___P75_Series.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2445943/1.jpg

Also from this source

Společnost TCL získala za vynikající design svých výrobků několik prestižních ocenění Red Dot 2024

Společnost TCL získala za vynikající design svých výrobků několik prestižních ocenění Red Dot 2024

Přední výrobce spotřební elektroniky, značka TCL, byl na letošním udílení cen Red Dot Awards oceněn za výjimečný design čtyř produktů z řady...
TCL remporte plusieurs prix Red Dot 2024 pour la conception exceptionnelle de ses produits

TCL remporte plusieurs prix Red Dot 2024 pour la conception exceptionnelle de ses produits

TCL, la marque leader de l'électronique grand public, été reconnue pour la conception exceptionnelle de quatre produits de sa gamme de téléviseurs et ...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Household Products

Image1

Art

Image1

Television

Image1

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics