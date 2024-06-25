Компания TCL получила несколько наград Red Dot 2024 года за выдающийся дизайн продукта

ПАРИЖ, 25 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий бренд потребительской электроники TCL был признан за исключительный дизайн четырех продуктов в серии телевизоров и саундбаров на церемонии Red Dot Awards в этом году, что укрепило позицию телевизионного бренда номер 2 в мире как первопроходца в области инноваций и совершенства дизайна.

Премия Red Dot Award, учрежденная более 60 лет назад, широко признана в качестве международного одобрения и эталона выдающегося дизайна. Награды этого года особо отмечают новаторские достижения TCL в области визуальных и аудиотехнологий.

TCL 115X955 MAX TCL C65 & P75 Series TCL S5 & S4 Series Soundbar

«Наше стремление вдохновлять достижения с помощью инноваций и качества побуждает нас постоянно расширять границы технологий и дизайна. Эти награды подтверждают нашу приверженность предоставлению высококачественных, доступных по цене продуктов, которые улучшают жизнь наших потребителей, что позволило нам занять второе место среди мировых брендов телевизоров», — прокомментировал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe.

Шейн Ли (Shane Lee), генеральный директор TCL Design Innovation Center (DIC), сказал: «Дизайн лежит в основе инноваций TCL. Мы стремимся создавать продукты, которые являются одновременно эстетически приятными и высокофункциональными, часто становясь центральным элементом дома. Сочетая передовые технологии с нашей философией дизайна, мы стремимся превзойти ожидания потребителей и переопределить домашние технологии. Мы гордимся тем, что все наши телевизоры и саундбары 2024 года получили престижные награды в области дизайна».

По мере того как TCL продолжает внедрять инновации в области дизайна и технологий, приверженность компании расширению возможностей просмотра распространяется на спортивные развлечения, о чем свидетельствуют ее обширные спортивные партнерские отношения — поддержка национальных футбольных команд и партнерство с легендарными спортсменами для повышения впечатлений от просмотра для спортивных болельщиков во всем мире. Эти партнерские отношения подчеркивают стремление TCL к общению с любителями спорта и обогащению их опыта просмотра различных спортивных дисциплин.

Постоянное стремление к совершенству

Получение награды Red Dot Awards 2024 года демонстрирует непоколебимую приверженность TCL совершенству в области дизайна и инноваций. TCL продолжает устанавливать отраслевые стандарты, интегрируя передовые технологии с ориентированными на пользователя проектами.

Усилия по улучшению качества изображения и звука с помощью инновационных технологий значительно обогатили опыт просмотра, сделав его более персонализированным и интуитивным. Поскольку домохозяйства по всему миру готовятся погрузиться в волнение предстоящих летних спортивных мероприятий, обширные спортивные партнерские отношения TCL подчеркивают стремление компании к расширению развлекательного опыта. Экосистема подключенных устройств TCL, которую с гордостью выбирают миллионы, позволяет поклонникам наслаждаться играми, не выходя из дома.

Продукция, отмеченная наградами:

Серия TCL 2024 QD-Mini LED TV — 115X955 Макс.: непревзойденная точность и производительность

TCL 115 X955 Max — это вершина передовых технологий и превосходного дизайна. Эта серия объединяет в себе полноматричный QD-Mini LED, 4K HDR Premium 5000 и Motion Clarity Pro с частотой 144 Гц для обеспечения максимально точных контрастов и яркого, красочного качества изображения HDR. Благодаря технологии Game Master Pro 3.0, переменной частоте обновления 144 Гц, FreeSync Premium Pro и игровому ускорителю 240 Гц телевизор X955 Max адаптирован для исключительной работы с HDR в фильмах, трансляциях, спорте и играх. Он поддерживает новейшие форматы HDR, включая HDR10+, Dolby Vision и Dolby Vision IQ.

X955 Max оснащен самой современной системой Smart TV: Google TV со встроенным Google Assistant обеспечивает беспрепятственный доступ к широкому спектру контента со встроенным голосовым управлением без помощи рук. Динамики ONKYO и встроенный сабвуфер обеспечивают захватывающее качество звука 6.2.2 Dolby Atmos, улучшая качество звука как через сам телевизор, так и через звуковую панель TCL.

Серия TCL TV C65 и P75: визуальное и HDR-превосходство

Серия TCL C65 объединяет в себе QLED PRO, 4K HDR Pro и Motion Clarity для обеспечения красочного и четкого качества изображения HDR. Эта серия оснащена Game Master 3.0, игровым ускорителем Full HD 120 Гц (доступен в 55, 65, 75 и 85 дюймах) и игровым ускорителем Full HD 240 Гц для 98-дюймовой модели. Он поддерживает новейшие форматы HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, что делает его идеальным компаньоном для просмотра HDR-фильмов, игр, спорта и развлечений.

Серия TCL P75 объединяет в себе 4K HDR, широкую цветовую гамму и четкость движения, обеспечивая красочное и четкое качество изображения HDR. Эта серия включает в себя Game Master 3.0 и поддерживает самые современные форматы HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, гарантируя, что это лучший компаньон для просмотра фильмов HDR, игр, спорта и развлечений.

Звуковая панель домашнего кинотеатра TCL серии S5/S4: Звук с эффектом погружения

Звуковая панель домашнего кинотеатра TCL серии S5 и S4 предназначена для обеспечения звука с эффектом погружения для всех. Ее элегантный дизайн легко интегрируется с различными стилями интерьера, добавляя нотку индивидуальности и тепла в любое жизненное пространство. Пользователи могут выбрать пакет с дополнительным сабвуфером для улучшения качества звука. Основываясь на визуальных характеристиках продуктов предыдущего поколения, она включает в себя отличительную световую полосу сверху, которая резонирует с фирменным элементом дизайна «Cosmic Line» в портфеле продуктов звуковых панелей TCL, предлагая пользователям интеллектуальный интерактивный опыт.

Признание TCL на церемонии Red Dot Awards 2024 года отражает постоянную приверженность компании совершенству дизайна и инновациям. Компания по-прежнему стремится к улучшению пользовательского опыта во всем ассортименте своей продукции, включая партнерские отношения в области спортивных развлечений. По мере того, как TCL продолжает внедрять инновации, компания стремится приносить радость и качество в дома по всему миру, гарантируя, что каждый момент развлечений будет представлен в полной мере.

*Внешний вид и функциональность продукта варьируются в зависимости от рынка. Свяжитесь с ближайшим офисом TCL для получения информации о продукте

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

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