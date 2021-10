« Tenez vos promesses » : l'appel de 1,8 million d'agriculteurs faisant partie de l'organisation Fairtrade aux dirigeants internationaux à l'occasion de la COP26

Les consommateurs sont invités à faire preuve de solidarité avec les agriculteurs en signant une pétition exhortant les gouvernements à agir DÈS MAINTENANT

WASHINGTON, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Une lettre ouverte envoyée au nom de 1,8 million de producteurs Fairtrade dans le monde, avant la COP26, exhorte les dirigeants mondiaux à tenir leur promesse de fournir 100 milliards de dollars de financement annuel aux nations à faible revenu touchées de manière disproportionnée par la crise climatique.

Fairtrade farmers and workers across the world have shared that climate change is an immediate threat to their livelihoods, and to products loved around the globe, like coffee, cocoa and bananas. In an open letter to world leaders, 1.8 million Fairtrade farmers and workers are calling for action, including these farmers, pictured in Kenya. Consumers worldwide are invited to raise the voices of farmers by signing a petition leading up to the COP26. Credit Fairtrade Netherlands and Fairtrade

La lettre reproche aux nations riches les plus responsables du changement climatique de ne pas honorer leurs promesses de réduire leurs émissions et de soutenir de manière adéquate les agriculteurs qui subissent les pires effets de la dégradation du climat.

Signée par des représentants des réseaux de producteurs Fairtrade d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, la lettre avertit les gouvernements que leur manque d'action menace les moyens de subsistance des agriculteurs et l'approvisionnement alimentaire mondial.

Intitulée « Be fair with your climate promise » (Respectez votre promesse climatique), la lettre dit : « Nous cultivons de la nourriture consommée par des gens du monde entier... Mais notre capacité à le faire a été gravement compromise par les dommages irréfléchis causés à notre environnement par des années de promesses non tenues concernant la crise climatique.

Vous avez promis de réduire les émissions à l'origine des phénomènes météorologiques extrêmes, qui assèchent nos champs un jour et les inondent le lendemain. Mais les émissions augmentent dangereusement et votre ambition reste trop faible. Vous avez promis de fournir un financement climatique, pour nous aider à continuer à cultiver de la nourriture malgré les changements climatiques. Mais nous ne recevons pratiquement rien. »

Quatre-vingt pour cent de la nourriture mondiale provient de 500 millions d'exploitations familiales. Les agriculteurs des pays les plus touchés par la crise climatique utilisent déjà leur expertise pour proposer des solutions climatiques, mais cela ne suffit pas : un soutien financier est essentiel, disent-ils.

La lettre exhorte également les gouvernements à renforcer les règles commerciales en matière de protection de l'environnement et à promouvoir des accords commerciaux équitables et à faible émission de carbone.

Une délégation d'agriculteurs Fairtrade assistera à la COP26 à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain, pour remettre la lettre en personne.

Fairtrade mobilise les consommateurs éthiques pour soutenir l'appel à l'action des agriculteurs en signant une pétition mondiale, disponible sur son centre de campagne numérique.

La campagne Fairtrade « Be Fair With Your Climate Promise » est un appel à l'action crucial à un moment où les changements systémiques dans l'industrie du commerce ne surviennent pas assez rapidement.

