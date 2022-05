ThinkBeforeYouClick: Wasabis IT-Held Nate warnt wieder vor den Gefahren von Ransomware

Die neue Kampagne von Wasabi Technologies soll Schulungen zur Cybersicherheit mit einem spielerischen Ansatz für Ransomware-Fallen unterstützen

BOSTON, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies , das Unternehmen für Hot-Cloud-Speicher , startet heute eine neue digitale Kampagne zum Thema Sicherheit: #ThinkBeforeYouClick mit dem IT-Helden „Nate" soll vor den Gefahren von Ransomware warnen. #ThinkBeforeYouClick ist der dritte Teil von Wasabis „Nate"-Serie, in der Wasabi erneut mit Penn Holderness, dem Ersteller von Internet-Inhalten von The Holderness Family, zusammen mit Holderness Family Productions und dem digitalen Marketingunternehmen Walk West zusammenarbeitet. Die Kampagne fordert die Menschen auf, angesichts von Ransomware-Fallen wachsam zu bleiben, und verwendet dafür ein spielerisches und unterstützendes mehrgleisiges Konzept.

Der Eckpfeiler der Kampagne ist das neueste Musikvideo von Nate, die „ Ballad of Ransomware ". Hier klärt er die Öffentlichkeit über gängige Ransomware-Fallen auf, wie „auf etwas Dummes klicken", Passwörter nicht zu aktualisieren, auf Betrug-E-Mails von afrikanischen Prinzen oder irgendetwas im Internet hereinzufallen, das „zu schön scheint, um wahr zu sein". Der charakteristische Stil von Nate dient dazu, die Monotonie gängiger Schulungen zum Thema Cybersicherheit aufzubrechen, die bis heute nicht dazu beigetragen haben, die Anzahl der Ransomware-Angriffe einzudämmen. In The Long Road Ahead to Ransomware Preparedness , einer neuen Umfrage der Enterprise Strategy Group (ESG) unter IT- und Cybersicherheitsexperten, gaben 79 % der befragten Unternehmen an, im letzten Jahr Opfer eines Ransomware-Angriffs gewesen zu sein.

„Cyberkriminelle erpressen jedes Jahr Millionen von Dollar durch Ransomware, und es ist keine Verlangsamung dieses Trends in Sicht. Jeder Mensch mit einem Computer ist einem Angriffsrisiko ausgesetzt, und das macht Unternehmen täglich angreifbar. Wir müssen einen effizienteren Weg finden, um allen Mitarbeitern in allen Arten von Unternehmen die Gefahr der Cyberkriminalität deutlich zu machen", erklärte Julie Barry, Vice President of Global Brand and Communications bei Wasabi Technologies. „Durch Nates Stimme und seinen erfrischenden Ansatz wollen wir erreichen, dass IT-Teams wissen, dass Wasabi sie unterstützt. Wir bieten nicht nur unveränderlichen Cloud-Speicher, sondern auch Schulungsressourcen, die ihre Teams bei der Bekämpfung von Ransomware in ihren Unternehmen unterstützen."

„Daten sind zweifellos das wertvollste Gut eines Unternehmens, und der Schutz dieser Daten vor Ransomware hat für mich und mein Team höchste Priorität", erklärte Kyle Burnette, Leiter für IT-Infrastruktur und Sicherheit bei BrightStar Care. „Was ich an Wasabis #ThinkBeforeYouClick-Kampagne so gut finde, ist, dass sie die gängigen Cyber-Tricks auf eine lustige, nachvollziehbare Weise aufzeigt, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht und sie daran erinnert, genau darauf zu achten, worauf sie klicken."

Es ist klar, dass es bei Ransomware nicht um das Ob, sondern um das Wann geht. Schützen Sie sich mit bewährten Best Practices für die Sicherheit, zum Beispiel mit regelmäßigen Ransomware-Sensibilisierungsschulungen und einer umfangreichen Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie mit unveränderlichem Cloud-Speicher . Weitere Ressourcen finden Sie unter wasabi.com/thinkbeforeyouclick und wasabi.com/ransomware .

Informationen zu Wasabi Technologies

Wasabi bietet einfachen, zuverlässigen und kosteneffizienten Hot-Cloud-Storage für Unternehmen weltweit. Die Kunden haben damit die Möglichkeit, eine beliebig hohe Datenmenge sicher zu speichern. Sie können jederzeit und sofort darauf zugreifen – zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausgangsgebühren. Zehntausende von Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf Wasabi, das als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen bekannt ist. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers gegründet und hat sich bis heute Finanzierungen in Höhe von 275 Millionen USD gesichert. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Boston. Wasabi ist stolzer Partner der Boston Red Sox und offizieller Cloud Storage Partner des Liverpool Football Club und der Boston Bruins.

Folgen und verbinden Sie sich mit Wasabi auf Twitter , Facebook , Instagram , und unserem Blog .

PR-Kontakt bei Wasabi Technologies:

Kaley Carpenter

Inkhouse for Wasabi

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525079/Wasabi_Logo.jpg

SOURCE Wasabi Technologies