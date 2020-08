"Thru" permite a los huéspedes registrarse en los hoteles utilizando sus propios teléfonos móviles

NUEVA DELHI, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- DigiValet –los arquitectos de la innovadora tecnología de cara al huésped en los hoteles de lujo- lanza Thru, una solución de punto a punto basada en la nube para que los huéspedes de los hoteles completen su proceso de check-in sin esfuerzos y desde sus propios dispositivos personales, sin tener que descargar alguna aplicación o software. Mediante la facilitación del check-in en forma remota desde cualquier lugar del mundo, Thru elimina todos los puntos de contacto tradicionales a los que de otro modo se expondrían los huéspedes y el personal del hotel. Thru es sumamente fácil de usar.

Thru asegura que no haya más colas extensas en la recepción del hotel y que no se produzca un intercambio físico de carnés de identidad, formularios y tarjetas de crédito, posibilitando una experiencia fluida y segura en tan solo cuatro pasos.

48 antes del check-in programado, Thru envía un SMS invitando a los huéspedes a usar el servicio. Luego de hacer clic en el enlace, se indica a los huéspedes que escaneen sus carnés de identidad que Thru utilizará para completar automáticamente los campos de la tarjeta de registro. Los huéspedes pueden entonces revisar todos los detalles, firmar digitalmente e incluso pagar el importe de la preautorización de forma segura, utilizando su método de pago preferido. Un código de confirmación da por finalizado el proceso. Al momento de llegar, los huéspedes solo tendrán que mostrar este código, recoger sus llaves sanitizadas y dirigirse a sus habitaciones.

No solamente a los huéspedes: Thru ayuda a los hoteles mejorando sus eficiencias operacionales, reduciendo los costos de mano de obra y evitando que los vestíbulos y recepciones se llenen de gente durante las horas pico de arribos y partidas. El soporte multilingüe de Thru asegura que el idioma ya no sea una barrera para el viajero moderno.

Al anunciar el lanzamiento, Rahul Salgia, fundador y director ejecutivo de DigiValet, manifestó: "Thru está diseñada para posibilitar una rápida adopción y una fluida implementación. Se la puede implementar en cualquier hotel en tan solo 1 día, utilizando un proceso de registro completamente online. Los hoteles no necesitan comprar ningún hardware o software adicional. Asimismo, Thru no tiene costo alguno de adopción o alguna disposición exorbitante de capital. En efecto, el modelo de Thru por check-in implica que el servicio se paga a sí mismo"

Thru aprovecha las experiencias de DigiValet en el suministro de soluciones de hotelería de primer nivel para dotar al mercado de la hospitalidad en general con valiosas tecnologías que históricamente han servido a algunos de los nombres más prestigiosos del ámbito mundial.

Acerca de la Compañía:

Fundada en el año 2009, DigiValet ha revolucionado para siempre la experiencia de los huéspedes en las habitaciones de hoteles. Al día de hoy, DigiValet es la compañía de diseño de experiencias de huéspedes número uno en el mundo, conocida por su intuitiva sabiduría en la interacción con los huéspedes. Emblemáticos hoteles de todo el mundo, como el Armani en Dubái y Milán, el Raffles de Singapur, el Bvlgari de París, el Amanpuri Phuket, el Aventura de Orlando –EE. UU. y el W Hotel de Londres, han reconocido unánimemente a Digivalet por establecer un punto de referencia en lo que a experiencias refiere, ser un innovador confiable y ser el primero en el espacio de la tecnología de la hospitalidad. DigiValet tiene un portafolio diversificado y ofrece soluciones a la industria hotelera, los hospitales, las residencias de ancianos y las residencias con servicios. Con su sede central en India, DigiValet tiene presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Australia.

