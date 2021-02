"Tratamento Actioil A550 para Diesel/Biodiesel associado a boas práticas ajuda na manutenção da qualidade do combustível."

O ponto de força do diesel comercial é também o seu ponto de vulnerabilidade. Os usuários precisam entender que aquele diesel parrudo que tinham há uma década, que era super resistente a desaforos, estava asfixiando as cidades e aquecendo o planeta. Alguma coisa precisava ser feita, senão, o diesel já teria sido banido da face da Terra. Conseguem imaginar nossas estradas, o campo e a geração de energia sem diesel? O baixíssimo teor de enxofre (para diminuir a poluição) e o biodiesel que lhe é incorporado (para baixar os gases do efeito estufa) fazem do nosso diesel comercial um produto que não deixa nada a desejar a nenhum país do mundo. Mas, produto bom, requer cuidados! O tempo em que se deixava o diesel no tanque, no caminhão, no gerador ou no ônibus e se esquecia, acabou. O diesel de hoje é melhor, porém, mais sensível. Boas práticas, que, ninguém precisa ser muito observador para dizer que não são feitas, são imprescindíveis.

O tanque de armazenamento do diesel precisa ser drenado pelo menos semanalmente. O aspecto do diesel precisa ser monitorado. Além disso, o tanque precisa ser limpo pelo menos a cada 2 anos. Quem limpa o tanque? Vocês já viram algum posto de combustível interditado (condição necessária por segurança) pelo proprietário para limpeza dos tanques?

Da mesma forma, o tanque dos veículos, tratores e máquinas diesel em geral, precisam ser acompanhados com cuidado. Filtros que entopem antes do tempo especificado pelo fabricante ou perda de potência e elevado consumo, são sinais de que o diesel está com problemas. O equipamento precisa de intervenção. E olha que filtro é o menor dos problemas. Quem já teve de reparar uma bomba injetora ou injetores diesel sabem do prejuízo tanto devido ao reparo em si, quanto pela não disponibilidade do equipamento.

E existe mais um complicador: diesel degradado é apenas um dos problemas. O combustível pode ser infestado por colônias de microrganismos, que se forma no fundo do tanque onde se acumula a água.

Atualizar-se sobre as boas práticas, e aplicá-las ajuda bem. Quem quiser um upgrade na precaução, pode se valer de reforço químico.

A Actioil disponibiliza o seu A550 que é um tratamento químico para diesel e biodiesel, que foi desenvolvido para o diesel brasileiro e seus problemas mais corriqueiros. Impede que o diesel se degrade, elimina as colônias de microrganismos, ajuda na lubrificação do diesel, encapsula a água tornando-a inofensiva, além de várias outras ações em favor da manutenção das propriedades do diesel. Outro ponto positivo do Actioil A550 é que não precisa ser aplicado em todas as aquisições de diesel ou a cada abastecimento. O manual dá as indicações de quando usar, entretanto, de modo geral, uma vez aplicado, traz segurança por cerca de 6 meses (dependendo do uso). O uso do Actioil A550, associado as boas práticas, porém, trazem uma margem de segurança bem maior.

Precisamos mudar nossos hábitos. Há meios para garantir a melhor qualidade dos combustíveis e pleno funcionamento dos motores, máquinas e veículos. Solução para o meio ambiente, consumo e, no fim das contas, para seu bolso.

Serviço: Actioil Do Brasil - De origem francesa, a Actioil tem atuação na Europa, África e Ásia, com base nos 40 anos de experiência na indústria petroquímica de seus executivos fundadores. Empresa líder no segmento no Brasil, tem o foco na eliminação dos desperdícios de energia e problemas relacionados ao uso, manutenção e armazenagem do Diesel. Com sede em Curitiba – Paraná e atuando a 12 anos no mercado brasileiro

