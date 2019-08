"Um sistema com muita distorção foi construído", afirma Rodrigo Maia durante Fórum de Competitividade

Com curadoria de João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina, o encontro teve como tema central a Reforma Tributária: o papel do Congresso para o avanço da competitividade nacional. "Se a carga tributária é de 35% do Produto Interno Bruto, todo mundo precisa pagar. Isso é o que precisamos fazer no aspecto da sonegação", disse o executivo. Já Rodrigo Maia relembrou o passado do país. "Um sistema com muita distorção foi construído ao longo da nossa história, as reformas irão contribuir com a eliminação deste problema", afirmou.