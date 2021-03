"Um triunfo, um sucesso retumbante" -- primeiro-ministro Rowley inaugurando a usina GPL da NiQuan Energy em Pointe-à-Pierre em Trindade e Tobago

NiQUAN GTL é a primeira usina comercial desse tipo no hemisfério ocidental.

Em seu discurso na cerimônia de inauguração, o Dr. Rowley disse: "Esta usina de gás para líquidos é um excelente exemplo do desenvolvimento bem-sucedido do potencial de exportação do país de produtos com maior valor agregado, uma colaboração do setor privado, do setor bancário e do governo. Quero parabenizar a NiQuan e todas as partes envolvidas em acompanhar este projeto até a conclusão. Desejo para a NiQuan muito sucesso em suas futuras operações porque seu sucesso resulta em benefícios para o país e todos os seus cidadãos."

O sr. Ainsley Gill, CEO do Grupo da NiQuan Energy, disse: "A GPL representa energia limpa – uma ponte do passado de energia suja para um futuro de energia mais limpa. É uma ponte que todos queriam construir mas, por muitas razões, a maioria das tentativas falhou. Com esta usina, a NiQuan Energy deu o primeiro passo, e haverão mais, muitos outros. E não apenas em Trindade e Tobago e nas Américas, mas em todo o mundo. Nossos produtos de energia limpa farão a diferença. Essa é a crença que nos motivou desde o primeiro dia. É o que prometemos cumprir e mantivemos nossa promessa aqui hoje."

A usina alcançou notável conteúdo local, mais de 90%, e foi financiada com o uso de recursos regionais. Ainsley Gill disse: "Originalmente, elaboramos um projeto financiado internacionalmente, mas na prática, foi financiado regionalmente, acreditamos que essa é a primeira vez que isso acontece em um grande projeto de infraestrutura energética no Caribe."

Histórico

A usina e o processo

A NiQUAN GTL é a primeira usina comercial desse tipo no hemisfério ocidental e uma das cinco únicas usinas comerciais de GPL atualmente em operação no mundo construídas exclusivamente para a produção comercial de produtos GPL e utilizando o processo de Fischer-Tropsch (LTFT) de baixa temperatura.

A usina de GPL começou a operar em dezembro de 2020 e atualmente está ultrapassando a capacidade de 2.400 barris de Diesel Parafínico GPL e Nafta GPL em uma proporção de 80:20 por dia.

A usina está localizada em Pointe-à-Pierre, na costa oeste de Trindade, na República de Trindade e Tobago, situada dentro do perímetro da refinaria Guaracara.

A usina de GPL é uma estrutura de produção que utiliza gás natural e o transforma em produtos energéticos de alta qualidade com baixas emissões. Utiliza tecnologia Fischer-Tropsch (LTFT) comprovada comercialmente em um sistema de leito fixo.

O processo LTFT é um processo de três fases. A primeira etapa consiste em combinar gás natural com vapor em um reformador para criar um gás de síntese, ou singás. Na segunda etapa, este singás é alimentado com os reatores Fischer-Tropsch, onde é submetido a uma reação catalítica que o transforma em um bruto sintético ceroso, ou 'syncrude'. Na última etapa, o syncrude ceroso passa por um hidrocraqueamento onde é rachado em unidades menores necessárias, de forma semelhante ao refino do petróleo bruto em um processo tradicional de refino que remove poluentes e contaminantes.

Essa tecnologia essencial Fischer-Tropsch de catalisador para usina de GPL é fornecida pela Emerging Fuels Technology, Inc., uma autoridade líder na tecnologia GPL.

O fornecimento de insumos de gás natural para a usina de GPL foi assegurado por meio da Trinidad and Tobago Upstream Downstream Energy Company e a Petrotrin é a compradora do produto.

A usina do GPL foi concluída em um processo de duas fases com a primeira fase envolvendo uma inspeção e avaliação completa da usina do GPL, juntamente com o desenvolvimento de um escopo detalhado do trabalho necessário para concluir a usina do GPL e colocá-la em operação. A segunda fase foi a fase de conclusão.

A primeira fase foi concluída em janeiro de 2019 e a segunda fase foi concluída no quarto trimestre de 2020. O projeto alcançou uma quantidade de conteúdo local superior a 90% e foi financiado regionalmente.

Produtos GPL

Os produtos GPL são caracterizados por alto desempenho e baixas emissões quando comparados com seus equivalentes derivados de petróleo bruto e outras fontes de energia. Além disso, também são biodegradáveis e têm baixa toxicidade, o que confere outras vantagens sobre os produtos feitos de petróleo bruto.

Diesel Parafínico GPL

O Diesel Parafínico GPL é um combustível de ignição por compressão (EN15940) limpo e dentro das especificações, cujas duas características principais são essencialmente um teor zero de enxofre e uma classificação de cetano bem elevada. O Diesel Parafínico GPL oferece reduções substanciais das emissões de dióxido de enxofre e do material particulado ("MP", também conhecido como "fumaça negra"), tornando-o um concorrente em mercados premium com padrões rígidos de emissões.

O diesel GPL pode ser usado como combustível de transporte, insumo químico e para outras aplicações industriais.

Nafta GPL

O Nafta GPL é um componente de mistura de combustível/insumo químico altamente parafínico e é um dos insumos líquidos mais eficientes para a quebra de etileno. Ele também pode ser usado como um componente de mistura de gasolina.

