Открывая UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Джоко Видодо оценил роль BRI в поддержке ММСП

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Bank Rakyat Indonesia

10 Dec, 2023, 11:38 ET

Открывая выставку UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил роль банка BRI в поддержке ММСП

ДЖАКАРТА, Индонезия, 10 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — Президент Индонезии Джоко Видодо почтил своим присутствием церемонию открытия организованной банком BRI выставки UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, которая состоялась в Конференц-центре Джакарты (JCC) 7 декабря 2023 года. Это событие, входящее также в программу празднования 128-летия банка, стало платформой для взаимодействия индонезийских предприятий малого, среднего и микробизнеса (ММСП) с международными покупателями и способствовало развитию сектора ММСП. В трехдневном мероприятии, отметившем в этом году престижный 5-й юбилей и проходившем под девизом «Укрепление глобальных связей» (Crafting Global Connection), приняли участие 700 предприятий малого, среднего и микробизнеса.

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Jakarta (7/12)- President Joko Widodo attended the opening ceremony of the BRI's UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, which brought together 700 MSMEs from across Indonesia. The event, which runs until 10 December, provides a valuable opportunity for MSMEs to compete in the international market.
Jakarta (7/12)- President Joko Widodo attended the opening ceremony of the BRI's UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, which brought together 700 MSMEs from across Indonesia. The event, which runs until 10 December, provides a valuable opportunity for MSMEs to compete in the international market.

Президент высоко оценил усилия банка BRI по укреплению потенциала индонезийских ММСП, отметив: «Нашим ММСП необходимо и дальше повышать свой статус, переходить на цифровые технологии, выходить на международную арену и укреплять свое влияние на местном рынке с его огромными возможностями, не пренебрегая также экспортными и глобальными рынками».

Министр по делам государственных предприятий Эрик Тохир (Erick Thohir) также выразил свое одобрение программ BRI, отметив пользу инициатив, подобных этому мероприятию, для стимулирования экономики: «Это краеугольный камень экономического развития. Динамичное развитие ММСП при поддержке BRI положительно отражается на реальной деловой активности в обществе, способствуя общему экономическому росту. Кроме того, банк BRI и сам демонстрирует отличные показатели эффективности».

Президент и директор BRI г-н Сунарсо (Sunarso) подчеркнул ответственность своего учреждения за развитие отечественных ММСП: «BRI видит значительные возможности для индонезийской продукции на мировом рынке. Качество товаров, производимых в нашей стране, считается конкурентоспособным в сравнении с товарами из других стран, а стоимость сделок, заключенных в ходе поиска деловых партнеров на площадках организуемой BRI выставки UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, продолжает расти из года в год».

За годы существования выставки рост объема деловых соглашений составил с 33,5 млн долларов США в 2019 году до 57,5 млн долларов США в 2020 году, продолжился до отметки 72,1 млн долларов США в 2021 году и достиг уровня 76,7 млн долларов США в 2022 году. В этом году планируется заключить контрактов на общую сумму 80 млн долларов США.

На выставке представлены 700 отобранных предприятий малого, среднего и микробизнеса со всех уголков страны по пяти категориям: Домашний интерьер и рукоделие, Еда и напитки, Аксессуары и красота, Мода и текстиль, а также Здравоохранение/велнес. Организуемая BRI выставка UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ставит своей целью открыть для индонезийских ММСП дорогу на мировые рынки, стимулируя их расширение и укрепляя национальный экспорт. Выставка подчеркивает приверженность BRI курсу на развитие ММСП и демонстрацию конкурентоспособности индонезийской продукции на мировой арене.

Вы можете поддержать развитие индонезийских ММСП, посетив выставку до 10 декабря. Получить полную информацию о выставке и ее участниках и зарегистрироваться в качестве покупателя можно на веб-сайте www.brilianpreneur.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2296207/Opcer_2.jpg

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