Inaugurando a UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, o presidente Joko Widodo aplaude o apoio da BRI no avanço das MPMEs

JAKARTA, Indonésia, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente da Indonésia, Joko Widodo, prestigiou a inauguração da UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 da BRI, realizada no Centro de Convenções de Jacarta (JCC) em 7 de dezembro de 2023. Esse evento, que também faz parte das comemorações do 128º aniversário do banco, serviu como uma plataforma para as MPMEs indonésias se envolverem com compradores internacionais e estimularem o crescimento das MPMEs. Sob o tema "Crafting Global Connection" ("Construindo Conexões Globais"), 700 MPMEs participaram do evento que durou três dias, marcando a prestigiosa 5ª edição dessa exposição.

Jacarta (7/12)- O presidente Joko Widodo participou da cerimônia de abertura da UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 da BRI, que reuniu 700 MPMEs de toda a Indonésia. O evento, que vai até 10 de dezembro, oferece uma oportunidade valiosa para as MPMEs competirem no mercado internacional. (PRNewsfoto/Bank Rakyat Indonesia)

O presidente elogiou o compromisso da BRI em capacitar as MPMEs indonésias, dizendo: "Nossas MPMEs devem continuar a elevar seu status, entrar no mundo digital, internacionalizar-se e dominar nosso mercado local, porque nosso mercado é tremendamente grande, mas também sem negligenciar a exportação e os mercados globais".

O Ministro das Empresas Estatais, Erick Thohir, também elogiou os programas da BRI, destacando o sucesso de iniciativas como esse evento no estímulo à economia, afirmando: "Essa é uma pedra angular econômica. Com o apoio da BRI, as MPMEs que apresentam um bom desempenho refletem positivamente nas atividades comerciais reais da sociedade, promovendo o crescimento econômico. Além disso, a BRI apresenta um desempenho bancário louvável".

O diretor-presidente da BRI, Sunarso, ressaltou a responsabilidade da instituição no avanço das MPMEs indonésias. "A BRI vê oportunidades significativas para os produtos indonésios no mercado global. As criações de nossa nação são consideradas competitivas em termos de qualidade em comparação com os produtos de outros países, e o valor dos acordos por meio da correspondência de negócios da BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR continua a aumentar anualmente.

Ao longo dos anos, os acordos comerciais da exposição apresentaram um crescimento notável: de US$ 33,5 milhões em 2019 para US$ 57,5 milhões em 2020, aumentando ainda mais para US$ 72,1 milhões em 2021 e chegando a US$ 76,7 milhões em 2022. A meta deste ano é garantir contratos que totalizem US$ 80 milhões.

Apresentando 700 MPMEs selecionadas de todo o país em cinco categorias: Decoração e Artesanato, Alimentos e Bebidas, Acessórios e Beleza, Moda e Têxteis, e Saúde/Bem-estar. A BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 se esforça para conectar as MPMEs indonésias aos mercados globais, estimulando sua expansão e reforçando as exportações nacionais. Ele ressalta o compromisso da BRI em elevar as MPMEs e mostrar a competitividade dos produtos indonésios no cenário global.

Para apoiar a capacitação das MPMEs indonésias, visite a exposição em andamento até 10 de dezembro. Para obter informações completas sobre a exposição, as MPMEs ou para se registrar como comprador, acesse: www.brilianpreneur.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2296292/Opcer_2.jpg

FONTE Bank Rakyat Indonesia