"Unbanned: The Legend of AJ1" chega ao TIDAL em 20 de julho

NOVA YORK, 12 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A TIDAL anunciou hoje que o documentário aclamado pela crítica "Unbanned: The Legend of AJ1" (Repatriado: a lenda do AJ1) terá transmissão contínua (streaming) nessa plataforma global de música e entretenimento a partir de 20 de julho, às 10h (horário de Nova York).

O documentário "Unbanned" explora a vida dinâmica do AJ1 desde suas origens inauspiciosas a seu papel na disrupção das regras da NBA, dando origem à cultura sneaker (do tênis) e influenciando a revolução social e cultural. Os assinantes também explorar aqui o impacto e a influência de Michael Jordan na lista de músicas (playlist) habilmente organizada "Check The Rhyme: Michael Jordan" (Confira a rima: Michael Jordan).

"O Air Jordan 1 é um ícone que transcendeu os esportes, a música e os filmes, para se tornar um fenômeno intercultural global", disse o vice-presidente sênior de Cultura e Conteúdo da TIDAL, Tony Gervino. "Esse é um tênis que conecta gerações e é uma parte fundamental do espírito da época, para o qual a TIDAL organiza uma trilha sonora diariamente".

Os assinantes do TIDAL poderão assistir o documentário a partir de 20 de julho em TIDAL.com/Unbanned. Assinantes de Nova York e Berlim podem se inscrever para ter uma chance de assistir os eventos de lançamento através dos canais sociais do TIDAL.

