UnionPay à Davos 2026 : La résilience économique de la Chine au service d'un nouveau modèle de développement international

DAVOS, Suisse, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay a récemment été invitée à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) (connue sous le nom de Davos d'hiver) qui s'est tenue en Suisse. Le 21 janvier, M. Dong Junfeng, président d'UnionPay, est intervenu en tant que panéliste lors d'une table ronde thématique intitulée « Économie chinoise : L'émergence complète ? » Au cours de la discussion, M. Dong s'est entretenu avec d'autres panélistes sur des sujets clés, notamment les tendances du développement économique de la Chine, la croissance fondée sur l'innovation et la contribution de la Chine à l'économie mondiale. Le dialogue a mis en évidence la forte résilience et le potentiel de croissance de l'économie chinoise, et a souligné le rôle clé d'UnionPay dans le soutien de la circulation économique intérieure de la Chine, la stimulation de nouvelles forces productives de qualité, et la promotion de la coopération économique internationale.

image

UnionPay innove en matière de paiement pour faciliter l'évolution de la consommation en Chine

Dans un contexte de risques et de problèmes économiques mondiaux croissants, la « résilience » reste une caractéristique essentielle de l'économie chinoise. En 2025, le PIB de la Chine a augmenté de 5 % en glissement annuel pour dépasser 140 000 milliards de yuans au total. M. Dong a noté que la stabilité à long terme et la croissance soutenue de la Chine découlent de multiples facteurs positifs, notamment la planification du développement à long terme par le gouvernement et l'efficacité des orientations politiques, la plus grande vitalité des acteurs du marché, l'amélioration de la consommation et l'augmentation de la demande intérieure, les deux derniers étant les plus importants.

Au niveau politique, la Chine continue de faire progresser le nouveau paradigme de développement dans lequel les circulations intérieure et internationale se renforcent mutuellement. Le 15e plan quinquennal prévoit explicitement des initiatives spéciales pour stimuler la consommation et élargir l'offre de biens de consommation et de services haut de gamme, ce qui constitue une garantie fondamentale pour une croissance économique soutenue.

Du côté de la demande, de nouvelles tendances de consommation, de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux cas d'utilisation apparaissent rapidement. Les données d'UnionPay montrent une croissance constante de l'ampleur des paiements numériques dans le secteur de la consommation en Chine ; de nouveaux modèles commerciaux, tels que le commerce électronique en direct, le commerce électronique transfrontalier, la vente au détail instantanée et l'économie de partage, gagnent rapidement en importance ; les dépenses liées aux sports d'hiver et au tourisme ont augmenté de plus de 50 %, tandis que les paiements transfrontaliers ont connu une croissance constante, avec des dépenses entrantes en hausse de plus de 60 %. Ces tendances indiquent une évolution de la consommation des ménages, qui passent des biens traditionnels à des cas d'utilisation diversifiés, de haute qualité et intelligents. Les changements structurels dans les dépenses de consommation redéfinissent les moteurs de la croissance économique, car la consommation est alimentée à la fois par les biens et les services, et non plus par les biens seuls. Ces changements ont favorisé la transition vers une production légère et personnalisée et accéléré les innovations en matière de fourniture de produits.

Conformément à ces tendances, UnionPay tire parti de sa force dans le domaine des paiements et contribue à l'expansion du marché de la consommation en termes de volume et de qualité grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration des services. La société a mis en place un réseau de paiement couvrant les cas d'utilisation en ligne et en magasin sur les marchés nationaux et internationaux, tout en optimisant les expériences de paiement et en réduisant les coûts de transaction. Ces efforts ont permis de débloquer efficacement le potentiel de dépenses et de soutenir fortement la vitalité commerciale, faisant d'UnionPay un accélérateur clé de la croissance économique continue de la Chine.

De nouvelles forces productives de qualité fondées sur l'IA : UnionPay s'efforce activement de construire un écosystème alimenté par l'IA.

Les domaines émergents tels que l'intelligence artificielle (IA) deviennent des moteurs essentiels des gains de productivité et d'une croissance économique soutenue. M. Dong a fait remarquer que la fièvre mondiale de l'IA a été marquée ces dernières années par des percées dans les domaines des grands modèles linguistiques, des technologies multimodales et des agents intelligents, ce qui a accéléré l'adoption à grande échelle de l'IA. En améliorant l'efficacité, en optimisant les modèles et en transformant les écosystèmes, l'IA révèle de nouvelles forces productives de qualité et devient un moteur novateur de la croissance économique, le secteur des paiements étant à l'avant-garde de l'application de l'IA.

En termes d'amélioration de l'efficacité, l'IA contribue à réduire les coûts et à accroître l'efficacité de la productivité personnelle, des opérations d'entreprise, de la collaboration industrielle et de la prise de décision en automatisant les tâches répétitives, en optimisant les processus de prise de décision, en augmentant la capacité de production et en supprimant les goulets d'étranglement du flux de travail. En matière de sécurité des paiements, UnionPay a mis en place un système intelligent de contrôle des risques, dans lequel les règles de contrôle des risques assistées par l'IA constituent une solide ligne de défense pour le développement sûr et conforme des paiements numériques. En ce qui concerne l'optimisation des services, UnionPay a lancé l'application « Nihao China » pour les visiteurs internationaux en Chine, offrant des services à guichet unique grâce à des agents intelligents basés sur l'interaction avec le langage naturel pour répondre aux besoins de paiement personnalisés.

En ce qui concerne l'optimisation des modèles, l'IA fait passer les industries de l'exécution passive d'instructions à une réponse proactive aux besoins, ce qui donne lieu à toute une série de nouveaux modèles d'entreprise. Alors que les principales sociétés de paiement mondiales se lancent dans le paiement agentique, UnionPay prend les devants en lançant le service de paiement agentique MCP. Ce service intègre non seulement les capacités de paiement traditionnelles, mais introduit également une expérience de paiement innovante pilotée par un agent. Grâce aux conversations, les utilisateurs peuvent suivre l'ensemble du processus, de l'expression des besoins au paiement final, en toute transparence. Ce modèle innovant rend le paiement plus facile et plus personnalisé, tout en intégrant le paiement dans le parcours complet du consommateur, offrant ainsi une nouvelle voie pour la modernisation numérique des écosystèmes commerciaux.

Dans la transformation de l'écosystème, l'avènement de l'ère du commerce intelligent fait passer les entreprises d'un modèle « axé sur l'expérience » à un modèle « axé sur les données et l'intelligence ». L'IA permet aux paiements d'aller au-delà de leur rôle conventionnel de simples outils de règlement, et d'évoluer vers une infrastructure de base pour l'amélioration intelligente des activités économiques. S'appuyant sur le nouveau modèle quadripartite, UnionPay a collaboré avec les acteurs du secteur pour explorer et construire un écosystème de paiement agentique. Ces initiatives visent à fournir une solution chinoise pour les paiements intelligents dans le monde entier et à stimuler la croissance d'un secteur des paiements plus ouvert, plus collaboratif et plus intelligent.

Approfondir la coopération mondiale pour un bénéfice mutuel : UnionPay relie le monde avec le pont des paiements

Dans un monde marqué par une incertitude accrue en matière de politiques commerciales et de frictions géopolitiques, la Chine reste déterminée à promouvoir une ouverture de haut niveau et à offrir des opportunités au monde par le biais de son propre développement. En tant que « capillaires » du commerce transfrontalier, de l'investissement et des échanges entre les peuples, les paiements sont devenus un lien vital pour une coopération internationale plus étroite. M. Dong a souligné que la croissance économique soutenue de la Chine ne profite pas seulement au pays lui-même, mais qu'elle contribue également à forger des partenariats plus solides sur un plus grand nombre de marchés dans le monde. En favorisant un modèle de développement caractérisé par une coopération égale et des avantages mutuels, la Chine partage avec le monde les dividendes d'un développement stable et d'une croissance économique.

À ce jour, la Chine figure parmi les trois premiers partenaires commerciaux de plus de 150 pays et régions. Les flux massifs de biens et de services à destination et en provenance des marchés développés, notamment les produits manufacturés haut de gamme, les services financiers, les soins médicaux et les produits pharmaceutiques, ont offert aux marchés émergents de vastes possibilités d'exportation et des perspectives de développement. Cela a favorisé l'emploi local, la modernisation industrielle et l'amélioration des infrastructures, renforçant ainsi les capacités de développement autonome.

Guidée par la politique d'ouverture de haut niveau, UnionPay met activement en œuvre la stratégie de développement international combinant « mondialisation » et « intégration » en améliorant constamment son réseau de paiement international. En ce qui concerne l'internationalisation, près de 300 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 83 pays et régions en dehors de la Chine continentale. Le réseau d'acceptation d'UnionPay couvre 183 pays et régions, dont plus de 75 millions de commerçants internationaux. Ces réalisations ont jeté les bases d'un réseau de paiement international étendu et à plusieurs niveaux, qui assure des paiements stables et faciles pour les investissements bilatéraux, le commerce et les échanges entre les peuples de la Chine et du monde entier. En réponse à la tendance mondiale en faveur des paiements numériques, UnionPay a mis en place un réseau interconnecté de paiement par code QR et s'est employé activement à promouvoir la connectivité des infrastructures et des spécifications numériques entre différents marchés. Il s'agit de supprimer les obstacles aux paiements transfrontaliers.

En ce qui concerne l'« intégration », la Chine a approfondi l'ouverture institutionnelle dans le secteur des paiements, avec une plus grande ouverture et une coopération internationale plus large. La collaboration entre UnionPay et les principaux systèmes de cartes internationaux tels qu'American Express, Mastercard et Visa en matière d'émission de cartes, d'acceptation, de paiements innovants et d'infrastructures a facilité les paiements en Chine afin de mieux servir les échanges transfrontaliers. Dans le même temps, UnionPay intègre activement des ressources nationales et internationales de haute qualité pour construire un écosystème ouvert et collaboratif, en explorant des modèles de coopération innovants tels que les partenariats de réseau à réseau (N2N) et de gouvernement à gouvernement (G2G) avec des systèmes de cartes, des réseaux de compensation et des plates-formes Internet. Il s'agit d'accélérer le développement d'un nouveau modèle quadripartite pour les paiements transfrontaliers, qui offre des avantages partagés et des résultats bénéfiques pour tous.

Alors que la Chine continue de se distinguer par son immense marché et son système industriel bien établi, UnionPay se tourne vers l'avenir en s'engageant à servir le marché international. En mettant l'accent sur le développement de haute qualité du secteur des paiements, elle continuera à approfondir l'innovation technologique, à accélérer l'intégration profonde des nouvelles technologies telles que l'IA dans les services de paiement, afin d'améliorer en permanence la qualité et l'efficacité des services rendus à l'économie réelle. En promouvant le développement interconnecté et normalisé du marché mondial des paiements, UnionPay entend offrir une plus grande valeur aux partenaires, commerçants et titulaires de cartes du monde entier, et contribuer encore davantage à la coopération économique internationale et à la prospérité partagée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869475/image.jpg