Брокер Vantage получил три награды на церемонии Global Forex Awards 2022

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Vantage

Oct 04, 2022, 08:13 ET

СИНГАПУР, 23 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный мультиактивный брокер Vantage получил три награды на церемонии вручения премии Global Forex Awards 2022 — Retail, организованной компанией Holiston Media. 

Vantage был удостоен наград в трех категориях, включая «Лучшая мобильная платформа/приложение для торговли на рынке Форекс — мировой рынок», «Лучшее исполнение сделок на рынке Форекс — мировой рынок» и «Самый надежный форекс-брокер — Азия».

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Stephen Solares and Raymond Okafor, Business Associates for Vantage, at the Global Forex Awards Ceremony, Limassol, Cyprus, on 22 September 2022
Stephen Solares and Raymond Okafor, Business Associates for Vantage, at the Global Forex Awards Ceremony, Limassol, Cyprus, on 22 September 2022

Премия Global Forex Awards 2022 - Retail, которая в этом году была уже пятой по счету, отмечает заслуги компаний, использующих новейшие технологии и предлагающих розничным трейдерам низкие комиссии, комплексные инструменты рыночного анализа, современные образовательные программы и обслуживание мирового класса.

Директор по стратегии и торговле компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил следующее: «Для нас большая честь получить эти награды на церемонии Global Forex Awards 2022 – Retail. С момента проведения нами в прошлом году ребрендинга компания Vantage претерпела значительные изменения, и эти награды являются подтверждением правильности того направления, в котором мы решили развивать наш бизнес.

Это чествование плодов напряженной работы и целеустремленности команды Vantage, которая сделала компанию тем, чем она является сегодня. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поблагодарить наших клиентов, которые на протяжении многих лет поддерживали нас и которые остаются нашей главной мотивацией к тому, чтобы продолжать совершенствоваться».

Помощник директора по маркетингу приложений компании Vantage Лиан Цзе (Lian Jie) отметил: «Это четвертая награда, присужденная команде по разработке приложений Vantage, и она отдает должное долгим часам, потраченным ими на то, чтобы сделать наше приложение как никогда мощным и интуитивно понятным».

После ребрендинга компания Vantage получила ряд отраслевых наград, включая приз в категории «Лучший поставщик в сфере торговли CFD в 2022 году» на премии European – Global & Finance Awards 2022, а также «Лучший брокер Австралии», «Лучшая клиентская поддержка в Австралии» и «Лучшее мобильное приложение для торговли» на Ultimate Fintech Awards 2022.

Информация о компании Vantage

Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру. 

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также быструю и простую в использовании торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

Воспользуйтесь выигрышными торговыми возможностями

вместе с @vantage.

www.vantagemarkets.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1906266/230922_Two_Awards_DI.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

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