Vantage zdobywa trzy nagrody na Global Forex Awards 2022

SINGAPUR, 23 września 2022 r. /PRNewswire/ -- firma Vantage , międzynarodowy pośrednik w obrocie różnymi instrumentami finansowymi, zdobyła trzy nagrody w organizowanym przez Holiston Media konkursie Global Forex Awards 2022 – Retail .

Vantage została wyróżniona w trzech kategoriach, w tym „Najlepsza międzynarodowa mobilna platforma/aplikacja Forex", „Najlepsza realizacja transakcji na rynku Forex – kategoria międzynarodowa" oraz „Najbardziej zaufany pośrednik w obrocie na rynku Forex – Azja".

Stephen Solares and Raymond Okafor, Business Associates for Vantage, at the Global Forex Awards Ceremony, Limassol, Cyprus, on 22 September 2022

W piątej już edycji konkursu Global Forex Awards 2022 – Retail wyróżniono firmy, które stosują najnowocześniejszą technologię, oferują niskie koszty obrotu, kompleksowe narzędzia badania rynku i zaawansowane programy edukacyjne, jak również światowej klasy obsługę klienta dla uczestników obrotu detalicznego.

Komentarz Marca Despallieres, dyrektora ds. strategii i obrotu w Vantage: „Otrzymanie nagród Global Forex Awards 2022 – Retail to dla nas zaszczyt. Po przeprowadzonym w zeszłym roku rebrandingu w Vantage zaszły ogromne zmiany. Wyróżnienia te potwierdzają, że nasza firma obrała właściwy kierunek".

„Jest to ukoronowanie ciężkiej pracy i determinacji naszego zespołu, dzięki któremu Vantage doszła do obecnego poziomu. Korzystając z okazji, chciałbym też podziękować naszym klientom, którzy wspierali nas przez wszystkie lata. Pozostają oni dla nas największą motywacją do ciągłego doskonalenia się".

Komentarz Liana Jie, asystenta dyrektora ds. marketingu aplikacji: „Jest to już czwarta nagroda zdobyta przez zespół odpowiedzialny za naszą aplikację Vantage App, będąca owocem wielu godzin pracy, którą włożyliśmy w to, by nasza aplikacja była lepsza i bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek".

Od czasu rebrandingu Vantage otrzymała szereg liczących się w branży nagród, w tym dla najlepszego pośrednika obrotu kontraktami CFD w 2022 r. na European – Global & Finance Awards 2022, a także najlepszego pośrednika obrotu instrumentami finansowymi w Australii, za najlepsze wsparcie klienta w Australii oraz najlepszą aplikację mobilną dla traderów na Ultimate Fintech Awards 2022.

Vantage

Vantage to międzynarodowy podmiot pośredniczący w obrocie różnymi instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do sprawnej i efektywnej obsługi transakcji na kontraktach CFD na rynku Forex, jak również w obrocie towarowym i transakcjach indeksowych i giełdowych.

Firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku, zatrudniając ponad tysiąc pracowników w przeszło 30 biurach na całym świecie.

Vantage oferuje więcej niż tylko pośrednictwo. Firma zapewnia również zaufany ekosystem obrotu oparty na nagradzanej aplikacji mobilnej oraz szybszej i prostszej platformie tradingowej, dzięki której klienci mogą w większym stopniu wykorzystywać nadarzające się szanse. Aplikację Vantage można ściągnąć w App Store lub Google Play.

Skorzystaj z możliwości rynkowych dzięki inteligentniejszym transakcjom:

trade smarter @vantage

www.vantagemarkets.com

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1906266/230922_Two_Awards_DI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage