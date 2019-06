¡Vive Toronto al estilo latino!

TORONTO, 17 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Prepárate para un mes lleno de comida latina, baile y diversión, a medida que el Canadian Salsa Festivals Project anuncia la alineación de 2019 para la celebración más grande de la cultura latina en Canadá, el TD Salsa in Toronto Festival que presenta la 15ª edición anual del TD Salsa On St. Clair Street Festival el sábado 6 de julio y domingo 7 de julio.

La alineación del TD Salsa in Toronto presenta eventos en Toronto que celebran el arte y la cultura latina a través de auténticos bailes, cocina y música. La exhibición de arte latino Maraca & Mango en el Toronto Metro Hall Rotunda muestra el trabajo de una serie de artistas hispanos locales; y habrá fiestas de salsa y clases de baile GRATUITAS en toda la ciudad, todo en preparación para el fin de semana del Festival Callejero GRATUITO TD Salsa on St. Clair.

TD Salsa On St. Clair Street celebra su 15ª edición con su mayor variedad hasta el momento de sabrosos platos latinos, entretenimiento y bailes sin parar en el corazón de la ciudad de Toronto. Experimenta la mejor fiesta latina al norte de la frontera al disfrutar de la variedad de cocina auténtica y disfrutar de música en vivo, presentaciones de folclor, lecciones profesionales gratuitas de baile de salsa y entretenimiento para nuestra audiencia más joven. Desde principiantes que vienen a las clases GRATUITAS de baile en la calle, hasta bailarines de salsa experimentados que sorprenden a la multitud, la fiesta familiar atrae a los amantes de la salsa de todas partes.

Andrea Barrack, Directora Global, Sostenibilidad y Ciudadanía Corporativa, TD Bank Group: "A través del Ready Commitment, TD se enorgullece de patrocinar Salsa in Toronto para celebrar el festival latino más grande de Canadá. Habiendo apoyado este evento desde el 2014, reconocemos que los festivales culturales tienen el poder de unirnos y enseñarnos acerca del uno al otro. Salsa in Toronto ofrece experiencias compartidas de música y baile que abren las puertas a un mañana más inclusivo y sostenible."

Marana Bayon-on, Directora Ejecutiva de CSFP: "La organización sin fines de lucro del Canadian Salsa Festivals Project (CSFP) se enorgullece de celebrar los 15 años de dar vida a la vibrante cultura, las artes, la danza, la música y la cocina que disfrutan los 1,8 países. Millones de hispanohablantes y todos los canadienses apasionados por el estilo de vida latino. Estamos dedicados a celebrar la rica diversidad de Canadá y el TD Salsa in Toronto Festival es un testimonio de las ricas tradiciones multiculturales de nuestro hermoso país ".

Aldo Di Felice, presidente de TLN Media Group: "TLN Media Group se enorgullece de ser un socio oficial del festival desde su creación en 2005. TD Salsa en Toronto y TD Salsa en St. Clair son ejemplos perfectos de nuestro compromiso de conectar culturas en televisión y En las comunidades a través de experiencias compartidas. Como líderes de medios multiculturales durante 35 años, no podríamos estar más felices de ser parte de este éxito creciente ".

Guarda la fecha y prepara tus zapatos de baile ... esto va a ser ¡Caliente!

Acerca de TD Salsa In Toronto Festival y TD Salsa en St. Clair Street Festival www.SalsaInToronto.com

La celebración cultural con temática latina número 1 de Canadá, el Festival TD Salsa in Toronto se lleva a cabo durante todo el mes de julio y presenta el Festival Callejero TD Salsa on St. Clair (sábado 6 y domingo 7 de julio) además de una serie de Eventos en toda la ciudad que celebran la cultura latina a través de la música, la danza, el arte y la cocina auténtica. Las festividades incluyen exhibiciones de danza y arte latino, conciertos y fiestas de salsa, que se completan con el evento principal, el 15º festival callejero anual de TD Salsa on St. Clair

El evento anual GRATIS Festival callejero TD Salsa on St. Clair toma el centro de Toronto transformando un tramo de St. Clair Avenida West (desde Winona Dr. hasta Christie St.) en la fiesta de salsa más grande de Canadá con un calibre internacional de música latina, sin parar ¡Bailar en la calle, comida latina y diversión para toda la familia! Lo que comenzó como un evento local de dos días en 2005 se ha convertido en una celebración anual reconocida a nivel nacional que atrae a cientos de miles de amantes de la salsa de todas partes.

El Festival TD Salsa in Toronto y el Festival callejero TD Salsa on St. Clair son producidos por el Canadian Salsa Festivals Project, una organización sin fines de lucro incorporada federalmente.

Acerca del Canadian Salsa Festivals Project www.canadiansalsafestivalsproject.org

El mandato del Canadian Salsa Festivals Project ("CSFP") es desarrollar, producir, apoyar, promover y presentar trabajos y experiencias basadas en el patrimonio con relevancia étnica y cultural que eleven la apreciación, comprensión y participación del público en las ricas tradiciones multiculturales de Canadá. Esta es una entidad sin fines de lucro incorporada a nivel federal y la principal organizadora anual del festival TD Salsa in Toronto, la celebración más grande de artes latinas, música y cultura de Canadá que presenta el festival callejero TD Salsa on St. Clair.

Acerca del TD Global Corporate Citizenship

TD tiene un compromiso de larga data para enriquecer las vidas de sus clientes, colegas y comunidades. Como parte de su plataforma de ciudadanía corporativa, The Ready Commitment, TD apunta a un total de CDN $ 1 mil millones (US $ 775 millones) en 2030 para las donaciones a la comunidad en cuatro áreas críticas para abrir las puertas a un futuro más inclusivo y sostenible. Seguridad financiera, Vibrant Planet, Comunidades Conectadas y Mejor Salud. A través de The Ready Commitment, TD aspira a vincular su negocio, la filantropía y el capital humano para ayudar a las personas a sentirse más seguras, no solo con respecto a sus finanzas, sino también en su capacidad para lograr sus objetivos personales en un mundo cambiante. Para obtener más información, visita www.td.com/thereadycommitment.

Acerca de TLN Media Group

TLN Media Group es la compañía de medios multiculturales más influyente de Canadá, que conecta culturas en televisión, en línea y en comunidades a través de la narración de historias y experiencias compartidas. Además de TLN, su canal principal en idioma inglés, la compañía también ofrece los canales de televisión en idioma extranjero más ampliamente distribuidos de Canadá, liderados por el canal hispano número 1, Univision Canada y el canal italiano número 1 Mediaset Italia. Otros canales italianos incluyen TeleBimbi y TGCOM24. La familia de canales españoles está formada por Teleniños y un grupo de 4 servicios extranjeros líderes; Cinelatino, Wapa TV, Television dominicana y Centroamérica TV. TLN también opera el canal especializado en inglés EuroWorld Sport. Como líder en el apoyo y desarrollo del multiculturalismo canadiense, TLN Media Group produce y comisiona cada año cientos de programas únicos y culturalmente significativos hechos en Canadá.

