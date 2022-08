¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!® trae el evento de salud y bienestar y un día de diversión familiar a Los Lunas

LOS LUNAS, N.M., 1 de agosto del 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado, 6 de agosto de 2022, la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (National Alliance for Hispanic Health), la Healthy Americas Foundation y Youth Development Inc. en el condado de Valencia celebrarán su décimosexto evento anual ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en la ciudad de Los Lunas. El evento incluye pruebas de salud gratuitas (presión arterial, glucosa), pruebas de COVID-19 y vacunas y refuerzos contra este, demostraciones de cocina, actividades para la salud y el bienestar de toda la familia e información sobre servicios de salud comunitarios. La serie de eventos de 2022 está patrocinada a nivel nacional por la Siemens Foundation.

"¡Vive Tu Vida! brinda a los jóvenes y las familias del condado de Valencia oportunidades para mejorar su salud física y mental. YDI agradece la colaboración por muchos años y el patrocinio nacional de este evento por la Alianza Nacional para la Salud Hispana y la Siemens Foundation", dijo Robert Chavez, director ejecutivo de Youth Development Inc.

"Reducir las disparidades en la salud requiere estrategias multifacéticas, y es un honor para nosotros promover la salud y el bienestar de toda la familia durante estas ferias de salud", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc.; director del continente americano de Siemens Healthineers; y miembro de la junta directiva de la Siemens Foundation. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención primaria, las pruebas de diagnóstico, la capacitación laboral en el sector de salud y el apoyo a préstamos de capital para clínicas comunitarias, y es un placer apoyar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Los Lunas", concluyó David Etzwiler, director ejecutivo de la Siemens Foundation.

"Es especialmente importante que las comunidades tengan acceso a exámenes de salud, dados los millones de exámenes importantes que se perdieron o se retrasaron como resultado de la pandemia de COVID-19". dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el principal grupo de defensa de la salud hispana del país. "También celebramos los 16 años de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! ® en Los Lunas con Youth Development Inc, así como todos los esfuerzos para ayudar a las personas y familias a tener la mejor salud posible".

Qué: evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® con: Exámenes de salud gratuitos: presión arterial, glucosa, mamografía

Aptitud física: arte marcial

Meriendas saludables: regalo de frutas y verduras e información sobre la nutrición

Diversión familia: ¡Juegos, rifas y mucho más! Dónde: Meadow Lake Community Center, 100 Cuerro Lane, Los Lunas, NM 87031 Cuándo: sábado 6 de agosto del 2022 de 9:00am a 1:00 pm. Precio: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor, llame a la línea de ayuda Su Familia al 1-866-783-265 o visite https://www.nuestrasalud.org/get-up-get-moving.

