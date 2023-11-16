Запуск $VRTX и аукцион ликвидности в формате бутстрэппинга (LBA)

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Vertex Protocol

16 Nov, 2023, 07:10 ET

Vertex Protocol запускает токен $VRTX и проводит аукцион ликвидности

БОЛЬШОЙ КАЙМАН, Каймановы острова, 16 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Vertex Protocol, одна из самых быстрорастущих DeFi-бирж, объявила сегодня о запуске токена $VRTX и проведении аукциона ликвидности в формате бутстрэппинга (LBA).

Цель LBA заключается в постепенном выявлении цены токена, а также установлении справедливой рыночной цены токена $VRTX. LBA начнется 13 ноября и продлится до 20 ноября, когда будет выпущен токен $VRTX. Пользователи смогут принять участие в аукционе за счет предоставления торговых вознаграждений $VRTX и/или USDC.e вплоть до пятого дня аукциона (17 ноября).

«Vertex LBA предоставляет возможность установить справедливую рыночную цену на $VRTX и базу для начальной ликвидности, одновременно вознаграждая ранних пользователей Vertex за их вклад в протокол», – сказал Дариус Табатабай. «Мы хотим, чтобы не мы в произвольном порядке, а сам рынок установил цену на $VRTX. Мы полагаем, что это создаст больше возможностей и доступ для всех пользователей, а не только для избранных».

Vertex использует LBA в качестве справедливого механизма генезиса токена для создания начальной ликвидности, продвигая идею справедливости, сокращая волатильность и запуская токен не по заранее установленной цене, которая может либо отражать, либо нет фактическую рыночную цену токена. Аукцион будет состоять из двух пулов – один из USDC.e, а другой из $VRTX. Оба пула ликвидности являются односторонними и принимают только один вид токена именно для этого пула.

Vertex LBA будет состоять из трех этапов:

  • Этап 1: Семидневный аукцион
  • Этап 2: Выпуск токена $VRTX и сбор ликвидности
  • Этап 3: Период вестинга на обращение после LBA и токеномика $VRTX

В аукционе может принять участие любой желающий, но только определенные пользователи могут внести вклад в пул ликвидности $VRTX. В определенных ситуациях токены также подлежат блокировкам после проведения LBA. Для получения более подробной информации о ходе выполнения каждого этапа и о том, как принять участие в аукционе посетите блог Vertex Protocol, где вес объясняется более подробно.

«Основной продукт Vertex находился под нашим пристальным вниманием в первые 7 месяцев присутствия DEX на мейннете Arbitrum», – заявил сооснователь платформы Олвин Пен. «Мы считаем, что разработали одну из самых инклюзивных программ поощрения, чтобы пользователи могли покупать, хранить и держать наш токен в криптокошельках. Мы с нетерпением ждем возможности выпустить его на рынок.

После LBA оба пула ликвидности объединятся в один пул – $VRTX-USDC.e, который обеспечит базовую ликвидность токена $VRTX. Затем участники LBA смогут воспользоваться правом требования торговых поощрений, заработанных до LBA, обеспечивать ликвидность, торговать свопами и своими токенами $VRTX или хранить их в криптокошельках для получения вознаграждения от предоставления дополнительной ликвидности токену $VRTX.

$VRTX является нативным токеном Vertex Protocol, и предназначен для предоставления лояльным пользователям Vertex различных преференций. Для получения более подробной информации о $VRTX посетите, пожалуйста, блог Vertex Protocol.

О компании Vertex

Vertex Protocol была учреждена командой трейдеров и инженеров с опытом работы в создании бизнеса на рынках TradFi и DeFi. Они увидели латентную потребность рынка во взаимодействии пользователей с DeFi более гибким способом и решили более эффективно использовать растущую экосистему на блокчейне Arbirtrum для вывода торгового протокола на рынок. Сегодня они находятся в авангарде смарт-контрактов и рыночных инноваций на Arbitrum, а также помогают вступать в партнерства с самыми впечатляющими именами из криптобизнеса для разработки протокола DeFi, подходящего для всех пользователей.

Миссия Vertex Protocol – создать самую справедливую криптобиржу, и на сегодняшний день она является одной из самых быстрорастущих действующих бирж DeFi.

Более подробную информацию можно найти по адресу: www.vertexprotocol.com и/или перейдите на:

Discord community: https://discord.gg/xRdut3NyG3
Twitter: https://twitter.com/vertex_protocol
Public docs: https://vertex-protocol.gitbook.io/vertex-protocol/getting-started/vertex-overview

Контактное лицо по связям со СМИ
Райан Горман
Директор, Gorman Strategies
[email protected]

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