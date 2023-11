Vertex Protocol lance le jeton $VRTX et organise une vente aux enchères de liquidité de démarrage (LBA, Bootstrapping Liquidity Auction)

GRAND CAYMAN, Îles Caïmans, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Vertex Protocol , l'une des bourses DeFi à croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui qu'elle lancerait le jeton $VRTX et organiserait une vente aux enchères de liquidité de démarrage (LBA).

L'objectif de la LBA est de permettre une découverte progressive des prix et de fixer un prix de marché équitable pour le jeton $VRTX. La LBA commencera le 13 novembre et durera jusqu'au 20 novembre, date à laquelle le jeton $VRTX sera lancé. Les utilisateurs pourront participer à l'enchère jusqu'au cinquième jour (17 novembre) avec des récompenses d'échange $VRTX et/ou USDC.e.

« La LBA Vertex est l'occasion d'établir un prix de marché équitable pour $VRTX et une base de liquidité initiale, tout en récompensant les premiers utilisateurs de Vertex pour leurs contributions au protocole », a déclaré le cofondateur Darius Tabatabai. « Nous voulons que le marché fixe le prix du $VRTX, plutôt que nous en fixions un arbitrairement. Nous pensons que cela créera plus d'opportunités et un accès élargi pour tous les utilisateurs, pas uniquement pour une poignée d'entre eux. »

Vertex utilise la LBA comme un mécanisme équitable de création de jetons destiné à générer des liquidités initiales tout en favorisant l'équité, en réduisant la volatilité et en évitant le lancement avec un prix fixe qui peut ou non refléter le prix réel du marché pour le jeton. La vente aux enchères consistera en deux pools, l'un composé des jetons USDC.e et l'autre des jetons $VRTX. Les deux pools de liquidité sont unilatéraux et n'acceptent que le jeton désigné pour ce pool.

La LBA Vertex comprendra trois étapes :

Étape 1 : Enchères de sept jours

Enchères de sept jours Étape 2 : Lancement du jeton $VRTX et réclamation de liquidités

Lancement du jeton $VRTX et réclamation de liquidités Étape 3 : Vesting après la LBA et tokenomics $VRTX

Tout le monde peut participer aux enchères, mais seuls certains utilisateurs peuvent contribuer au pool de liquidités $VRTX. Les jetons sont également sujets à des blocages post-LBA, dans certaines situations. Pour en savoir plus sur le déroulement de chaque étape et sur les modalités de participation, veuillez consulter le blog de Vertex Protocol, où tout est expliqué en détail.

« Le produit de base Vertex a été notre objectif principal pendant les sept premiers mois de la mise en place du DEX sur le réseau principal d'Arbitrum », a indiqué le cofondateur Alwin Peng. « Nous pensons avoir créé l'un des programmes d'incitation les plus complets pour que les utilisateurs achètent, détiennent et mettent en jeu notre jeton, et nous sommes ravis de le mettre sur le marché. »

Après la LBA, les deux pools de liquidité fusionneront en un seul pool, le pool $VRTX-USDC.e, qui fournira la liquidité de base pour le jeton $VRTX. Les participants pourront alors réclamer les récompenses obtenues avant la LBA, fournir de la liquidité, échanger et négocier leurs jetons $VRTX, ou les mettre en jeu pour remporter les bénéfices découlant de la fourniture d'une liquidité supplémentaire au jeton $VRTX.

$VRTX est le jeton natif de Vertex Protocol et est destiné à récompenser les utilisateurs fidèles de Vertex en leur offrant divers avantages. Pour en savoir plus sur le jeton $VRTX, veuillez consulter le blog de Vertex Protocol.

À propos de Vertex

Vertex Protocol a été créé par une équipe de traders et d'ingénieurs ayant une expérience dans la création d'entreprises sur les marchés TradFi et DeFi. Ils ont constaté le besoin latent d'un marché où les utilisateurs peuvent interagir avec DeFi d'une manière plus flexible et ont décidé de tirer parti de l'écosystème croissant sur la blockchain Arbirtrum pour mettre un protocole d'échange sur le marché. Aujourd'hui, ils sont ravis d'être à la pointe de l'innovation en matière de contrats intelligents et de marché pour Arbitrum et d'aider à s'associer avec certains des noms les plus prometteurs de la cryptomonnaie pour construire un protocole DeFi qui fonctionne pour tous les utilisateurs.

Vertex Protocol s'est donné pour mission de créer l'échange le plus équitable dans le domaine de la cryptomonnaie, et est actuellement l'une des bourses DeFi à la croissance la plus rapide.

