« VU », le premier jeu de réalité virtuelle au monde alimenté par la blockchain et l'intelligence artificielle est lancé aujourd'hui

VU est le premier jeu RV au monde à allier ces technologies pour produire un monde virtuel qui ressemble à la réalité et en donne la sensation, avec des personnages non-joueurs comme des animaux qui réagissent et interagissent avec le joueur d'une manière intelligente et naturelle.

Alors que VU propulse la technologie RV en tant que jeu, les leçons tirées de ce type de simulation pourraient, à l'avenir, fournir des informations à de nombreux secteurs qui comptent sur l'amélioration de l'efficacité des interactions entre l'être humain et le virtuel.

Ciaran Foley, acteur chevronné de la RV, fondateur et PDG d'Ukledo a déclaré : « La réalité virtuelle exige une fidélité et un réalisme d'interaction que nous n'avons tout simplement pas encore vus. Appliquer la seule réflexion propre aux jeux vidéo à la RV enrichie n'est véritablement pas suffisant pour créer une expérience satisfaisante et durable. Par ailleurs, une trop grande complexité se traduit par une expérience pas assez amusante, dans laquelle il est difficile de se plonger. Nous considérons le jeu VU comme l'une des frontières de l'interaction entre l'être humain et le virtuel.

« Une partie de la stratégie VU implique un jeton virtuel (VU Token, soit jeton VU) qui stimule la création de valeur à l'intérieur du jeu. La prévente des jetons VU est désormais ouverte à ceux qui veulent aider à construire ce monde et s'impliquer dedans. Les premiers adeptes du jeu aideront à soutenir la croissance de la communauté ; ils recevront des bonus spéciaux et des capacités particulières dans le jeu et feront partie d'un groupe trié sur le volet de pionniers dans l'espace », a ajouté M. Ciaran.

L'ancien animateur de MTV, producteur de jeux vidéo et fondateur d'Ukledo, Jeroen Van den Bosch, a déclaré : « Notre monde d'essais actuel a été accueilli très positivement par la communauté RV et démontre que les technologies LivingVR™ augmentent l'implication d'une manière nouvelle et passionnante.

« Il est possible de jouer à VU sur n'importe quel ordinateur de bureau ou portable préparé pour la réalité virtuelle, et le jeu est compatible avec la plupart des grands fournisseurs de visiocasques, tels qu'Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality. Certains aspects de la jouabilité seront accessibles à travers le Web et des plateformes mobiles. »

Au fur et à mesure que l'équipe continue à construire le jeu VU, elle s'attend à ce que le titre attire une large base d'utilisateurs désireux de vivre des expériences de dernière génération. VU est l'avenir du divertissement RV, où les utilisateurs jouent, socialisent et créent ensemble, dans un univers qui ne cesse d'évoluer et de croître.

Pour consulter le livre blanc de VU et en savoir plus sur la vente des jetons : www.vutoken.io

SOURCE Ukledo