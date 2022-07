¡WIRED LLEGA A LATINOAMÉRICA!

El reconocido título, líder en tecnología, ciencia y negocios digitales de la casa editorial Condé Nast; llega a México y Latinoamérica este 2022 en su formato digital.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Wired, la principal fuente de información que ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, mediante su constante transformación y evolución en cuanto a tecnología se refiere.

El icónico título cuenta con presencia en los principales mercados internacionales, los cuales son reconocidos por su liderazgo e innovación al marcar tendencia en sus distintas industrias. Estos países son: los Estados Unidos, Reino Unido, Japón e Italia, y por primera vez llega a México y Latinoamérica para posicionarse en el mercado hispano como la guía máxima en tecnología y avances que están cambiando todos los aspectos de nuestra vida a nivel global.

Dentro de Wired se abordan temas como: el metaverso, las criptomonedas, Non-fungible token (NFT's), negocios digitales, progresos en la ciencia y tecnología, además de contar con distinguidas personalidades que han cambiado la forma en la que vemos y nos relacionamos con las cosas; entre estas figuras se encuentran: Elon Musk, Mark Zuckerberg y Stephen Hawkins, por mencionar algunos.

Como parte de las estrategias para dar a conocer el título en el mercado, se realizará por primera vez en México, la cumbre de tecnología más relevante de nuestro país: Wired Summit, el cual es replicado en todos los países donde la marca tiene presencia.

En dicho evento, reuniremos a expertos nacionales e internacionales, los cuales se encargarán de compartir durante todo un día, su experiencia, aciertos y nuevos desarrollos tecnológicos para que los más de 1600 asistentes conozcan a profundidad temas tan importantes como: movilidad, e-commerce, gaming, finanzas, sustentabilidad, metaverso, medicina, ciencia, entre otros.

Wired Summit, presentado por Mercedes EQ, se realizará el 21 de septiembre del 2022 en el Papalote Museo del Niño, ubicado en la Ciudad de México. Los asistentes podrán disfrutar de inigualables ponencias con la presencia de grandes líderes de opinión como lo son: David Geisen, Country Manager de Mercado Libre México, Cathy Hackl, co fundadora y Chief Metaverse Officer en Journey, Jennifer Romero, Head of Creativity Strategy en Twitch, Loreanne García, Co fundadora de Kavak, y muchos más. Además para este evento contaremos con la presencia y participación de Greg Williams, Director Editorial de Wired Reino Unido y de Gideon Lichfield, Director Editorial Global de Wired.

A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de estas conversaciones en 2 diferentes escenarios de manera simultánea. El primero, contará con la participación y conducción de Carlos Mota, reconocido periodista mexicano con una gran trayectoria en negocios. Mientras que en el escenario alternativo, presentarán Gabriel Richaud, Director General del IAB México y Jose Antonio Ponton, periodista y experto en tecnología, quienes compartirán sus opiniones sobre los temas desarrollados en este importante foro.

Dentro de Wired Summit también contaremos con un pabellón donde marcas líderes en tecnología, podrán dar a conocer sus más recientes lanzamientos, acompañados de distintas experiencias innovadoras e interactivas para todos los asistentes.

La venta de boletos ya está activa a través del sistema de Boletia en formato early bird, con un costo de $1600 MXN en acceso general y $2560 MXN en acceso VIP. Para conocer con más detalle los beneficios que tienen dichos accesos, te invitamos a revisarlos en el siguiente link.

Para adquirir tus boletos y recibir más información acerca del evento da click en el banner o en la liga inferior:

WIRED SUMMIT MÉXICO & LATINOAMÉRICA

¡La espera ha terminado, bienvenido a Wired Summit!

Para más información, no dudes en contactarnos.

FUENTE Condé Nast

SOURCE Condé Nast