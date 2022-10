"WSX.TV" ANUNCIOU QUE OFERECERÁ AOS FÃS GLOBAIS DO SUPERCROSS UMA EXPERIÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO SUPERIOR

SX Global, a promotora exclusiva do Campeonato Mundial de Supercross da FIM (WSX), lançou um canal de transmissão ao vivo que oferece aos usuários opções de streaming em regiões onde a cobertura de TV linear está indisponível

QUEENSLAND, Austrália, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A SX Global, empresa australiana de esportes e entretenimento que lidera o Campeonato Mundial de Supercross da FIM (WSX), anunciou hoje o WSX.TV, o canal oficial de streaming do WSX. O WSX.TV oferecerá aos fãs e consumidores gerais de supercross a oportunidade e a capacidade de cadastrar-se e adquirir uma assinatura para obter acesso inigualável à transmissão ao vivo das corridas, streaming sob demanda e conteúdos exclusivos.

A transmissão do campeonato WSX contará com várias inovações revolucionárias jamais vistas no supercross. O serviço de streaming promete oferecer aos fãs uma experiência de visualização superior, como câmeras a bordo ao vivo com vários ângulos em várias motocicletas, um pacote gráfico aprimorado, imagens em super câmera lenta extrema, estatísticas dos competidores, tecnologia spider-cam e muito mais. Os fãs poderão assistir a corridas de supercross de classe mundial em toda sua glória.

"Estamos incrivelmente entusiasmados em lançar o WSX.TV, que oferece aos fãs um passe de acesso total ao Campeonato Mundial de Supercross da FIM", disse Nathan Prendergast, diretor de televisão da SX Global. "Temos trabalhado intensamente para oferecer uma experiência de visualização incrível que permita que os fãs fiquem totalmente imersos em uma experiência de supercross superior, que os manterá colados em suas cadeiras e sofás por mais de três horas. A temporada piloto deste ano é apenas o começo – mal podemos esperar para mostrar aos fãs o que planejamos no futuro."

Complementando o WSX.TV e oferecendo mais um valor agregado e uma experiência superior aos fãs do mundo todo, o WSX anunciou recentemente contratos de parceria linear para transmitir o Campeonato Mundial de Supercross da FIM ao vivo nos EUA (FOX Sports 1), na Austrália (The Seven Network) e no Reino Unido, Irlanda e Europa (BT Sport). O WSX está trabalhando diligentemente com parceiros de transmissão em outros grandes mercados de supercross, como o Japão, e mais informações estão por vir.

Em todas as outras regiões em que as opções lineares estiverem indisponíveis, os fãs terão a oportunidade de comprar um "passe Pay-Per-View" por USD 6,99 por rodada do campeonato, o que lhes permitirá assistir ao vivo a três horas de ação eletrizante de supercross.

O WSX.TV oferecerá uma opção de assinatura gratuita a todos os países, denominada "Freemium", que oferece acesso a conteúdos exclusivos do WSX, como acesso ao vivo a coletivas de imprensa, perfis dos motociclistas e das equipes, entrevistas, ações na trilha inéditas e muito mais. Na Austrália, no Reino Unido e na Europa, onde existe um parceiro de transmissão televisiva ao vivo, apenas a Freemium estará disponível. Nos Estados Unidos, os espectadores poderão assistir sob demanda, 24 horas após a transmissão ao vivo, no FOX Sports 1.

Por USD 49,99, os fãs podem assinar o "Passe do Campeonato" do WSX, que inclui a temporada piloto de 2022 e acesso total à temporada de 2023 ao vivo e sob demanda, além de todos os benefícios da assinatura Freemium.

Para mais informações e detalhes sobre o WSX ou para comprar o WSX.TV, acesse WSXchampionship.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1845951/FIM_WSX_Logo_Logo.jpg

