"Xand Errejota": Xand Avião faz sucesso com novo álbum ao vivo e DVD

Xand Avião voou ainda mais alto e lançou o álbum "Xand Errejota" em todas as plataformas digitais de streaming e um DVD completo em seu canal do Youtube. O trabalho conta com 15 faixas, dentre elas, nove inéditas e seis que já estão no repertório dos shows do Comandante. O cenário escolhido foi um rooftop no Rio de Janeiro, que contempla uma bela paisagem da Baía de Guanabara, do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. "Eu tenho certeza que o público vai se encantar com o visual e, claro, com todas as músicas do DVD. Pensei em cada detalhe para que o resultado ficasse do jeito que sempre sonhei. Torço para que gostem", explica o artista.

O primeiro single a ser divulgado foi "Casal Raiz", lançado em março. Hoje, a canção está entre as mais tocadas do Brasil no Spotify. A música atingiu a marca de mais de 15 milhões de streams no Spotify e entrou para a playlist Top 50 Brasil.

No Youtube, o clipe da música recebeu mais de 65 milhões de visualizações. O marco foi uma surpresa para Xand Avião, que comenta sobre o retorno do público: "Depois que cantei a música durante a gravação do DVD, ela viralizou e os fãs pediram muito para lançarmos logo. Fiquei impressionado com o feedback. Estou muito feliz! Trabalhamos muito para esse sucesso".

Desse projeto o público também já ouve e canta o sucesso "Me Manda Logo Embora", que conta hoje com mais de 990 mil visualizações no YouTube e fala sobre uma relação sem sucesso. O single "Me Manda Logo Embora" trata sobre uma relação em que um dos parceiros brinca com os sentimentos do outro. O refrão esclarece a relação mal resolvida vivida entre os dois: "Feito chiclete, você me usa/ Quando acaba o doce, joga fora/ Me manda logo embora".

A parceria com Gusttavo Lima na faixa "Algo Mais" também chama a atenção dos fãs. Hoje o clipe, registrado ao vivo, passa dos 40 milhões de visualizações no youtube. A música já marca mais de 13 Milhões de streams no Spotify, listada entre as músicas do Top 14 do Brasil, e une os dois amigos (Xand Avião e Gusttavo Lima) em uma colaboração única. Em "Algo Mais", Xand Avião explica como fez o convite para o sertanejo: "Nós dois somos amigos de longa data e sempre tivemos essa vontade de fazer música juntos. Eu mandei essa canção pra ele, mas ele acabou preferindo uma outra, mas logo mudou de ideia. Eu acho que essa canção ficou perfeita com a voz do Gusttavo". A composição gira em torno de um amante que tem vontade de firmar um compromisso com o parceiro.

