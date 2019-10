¡Ya vienen las fiestas! ¿Conoce los plazos máximos para realizar sus envíos?

WASHINGTON, 10 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El verano terminó en un santiamén y ya estamos en otoño. Antes de lo que canta un gallo, estaremos inmersos en la temporada de fiestas una vez más. Afortunadamente, el Servicio Postal de Estados Unidos está para atenderle y avisarle de todos los plazos máximos para el envío de tarjetas de felicitación y obsequios para sus seres queridos, ya sea que vivan al otro lado del país o en el extranjero.

Plazos máximos para los envíos durante las fiestas de 2019

El Servicio Postal recomienda observar las siguientes fechas como plazos máximos para el envío de correo y paquetes si se desea que lleguen a destino a más tardar el 25 de diciembre, ya sea que estén dirigidos a domicilios Air/Army Post Office/Fleet Post Office/Diplomatic Post Office o nacionales:*

6 nov. — APO/FPO/DPO (todos los ZIP Codes) en servicio USPS Retail Ground ®

9 dic. — APO/FPO/DPO ( solo el ZIP Code ™ 093 ) Priority Mail ® y First-Class Mail ®

) Priority Mail y First-Class Mail 11 dic. — APO/FPO/DPO (los demás ZIP Codes) en servicio Priority Mail y First-Class Mail

14 dic. — Servicio USPS Retail Ground

18 dic. — APO/FPO/DPO ( excepto el ZIP Code 093 ) en servicio USPS Priority Mail Express ®

) en servicio USPS Priority Mail Express 20 dic. — Servicio First Class Mail (incluye tarjetas de felicitación)

20 dic. — Servicio First Class para paquetes (hasta 15.99 onzas)

21 dic. — Servicio Priority Mail

23 dic. — Servicio Priority Mail Express*

Alaska

18 dic. — Servicio First Class Mail de Alaska al continente

al continente 19 dic. — Servicio Priority Mail de Alaska al continente

al continente 21 dic. — Servicio Priority Mail Express de Alaska al continente

Hawái

19 dic. — Servicio First Class Mail y Priority Mail de Hawái al continente

21 dic. — Servicio Priority Mail Express de Hawái al continente

*Sin garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas indican un estimado de entrega antes del 25 de diciembre. La fecha de la entrega efectiva puede variar dependiendo del origen, el destino, la fecha y la hora de recepción en Post Office™, y otros factores. Aplican restricciones. En el caso del correo Priority Mail Express® enviado entre el 21 y el 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero únicamente aplica si no se realizó la entrega o no se intentó la entrega en el transcurso de dos (2) días laborales.

Los días con mayor demanda de servicios de correo y paquetería

Gracias a que cada vez más personas hacen sus compras de manera anticipada y en línea, el "día con mayor demanda" para el Servicio Postal ya es cosa del pasado. Por el contrario, hoy el Servicio Postal tiene una temporada con mayor demanda que empieza dos semanas antes de Navidad. Se espera que el tráfico de clientes aumente a partir de la semana del 9 de diciembre y se prevé que la semana del 16 al 22 de diciembre sea la más activa en términos de envío de correo ordinario, paquetes y entregas.

Ahorre tiempo con los servicios en línea

Los consumidores ya no tienen que salir de casa para realizar sus envíos, solo necesitan visitar usps.com. El Servicio Postal prevé que el 16 de diciembre será el día de mayor tráfico en su página en línea, ya que se espera que más de 8.5 millones de consumidores visiten usps.com para enviar algún obsequio especial con motivo del fin de año. Recuerde que usps.com nunca cierra.

Se calcula que alrededor de 400,000 consumidores usarán la opción Click-N-Ship® y otros servicios en línea el 16 de diciembre para solicitar cajas gratuitas de correo prioritario, imprimir etiquetas para envío, comprar franqueo postal e incluso solicitar el servicio de recogida gratuita de paquetes al día siguiente.

Un novedad en este año

Se han puesto en marcha algunos cambios para el envío de paquetes este año. Por razones de seguridad, a partir del 1 de octubre ya no será posible dejar paquetes de más de media pulgada de grosor y/o peso superior a las 10 onzas con estampillas postales, es decir, usar estampillas individuales para cubrir los gastos de envío, en buzones azules, depósitos para correo en edificios o buzones en las oficinas de correos. En su caso, debe acudir al mostrador de una oficina o a un quiosco de autoservicio (SSK) para comprar una etiqueta de franqueo postal. Si elige usar un SSK para adquirir dicha etiqueta, podrá dejar su paquete en el buzón para paquetes, no en el buzón para correo ordinario, en la oficina de correos. Los paquetes erróneamente depositados en buzones azules, depósitos para correo en edificios o buzones para correo ordinario serán devueltos al remitente. Todo envío devuelto al remitente portará una etiqueta de devolución que explicará las restricciones y motivos de la devolución. No corra riesgos este año y asegúrese de cumplir con las nuevas pautas para el envío de paquetes.

Este cambio no afecta a los clientes Click-N-Ship.

La redacción del Servicio Postal para la temporada de fiestas contiene otras noticias y más información, como los plazos máximos para envíos nacionales, internacionales y militares: usps.com/holidaynews.

