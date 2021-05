"Zero-Contact Medical Station" für sichere und schnelle PCR-Tests auf Covid-19

HSINCHU, 18. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Brain Navi Biotechnology Co., Ltd., ein Unternehmen für Roboter in der Gehirnchirurgie, hat „kontaktlose" medizinische Stationen in Krankenhäusern in ganz Taiwan eingerichtet, um sowohl das medizinische Fachpersonal als auch die Patienten umfassend vor Kreuzinfektionen mit hoch ansteckenden Krankheiten zu schützen. Das größte Infektionsrisiko für medizinisches Personal besteht bei der Intubation, Abstrichen in der Nase und dem Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung (PPE), erklärt Dr. Jerry Chen, CEO von Brain Navi. Er fügt hinzu: „Seit der SARS-Krise in Asien vor 17 Jahren hat es keinen Fortschritt in der Schutztechnologie für medizinisches Personal gegeben. Wie kann das medizinische Personal uns schützen, wenn es selbst unzureichend geschützt ist?" Dr. Jerry Chen ist selbst Arzt und kann die Angst des medizinischen Personals voll und ganz nachvollziehen. Das hat ihn dazu motiviert, Tests auf Infektionskrankheiten mithilfe von Robotik neu zu denken, um diese ohne Berührung zwischen medizinischem Personal und Patienten durchzuführen.