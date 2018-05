04 Dicas Fundamentais para postagem em Instagram, de acordo com Ana Saragoça, sócia-diretora da Creation3, agência de marketing digital

Faça um bom planejamento. Não transforme seu perfil em um megafone de vendas sem atentar para a linguagem da rede, pois o impacto não será positivo. Nas redes sociais, as pessoas buscam conectar-se com outras pessoas ou com marcas que são fontes de inspiração, entretenimento ou aprendizado. A ideia é gerar conteúdos genuínos, de valor e que sejam úteis. E, para isso, precisa definir seu público-alvo e como o negócio consegue oferecer uma proposta interessante.

Seja consistente. A rede social é rápida e bastam apenas algumas horas para que os posts sejam substituídos. Ficar longos períodos sem atualizar o perfil, portanto, é prejudicial para consolidar a marca; ela pode ser simplesmente esquecida. Por isso, tenha um planejamento editorial. Pense no que você postará, quando e com qual frequência. Não se esqueça do poder dos vídeos em seus conteúdos. Os vídeos geram mais empatia e emoção, além de facilitar o aprendizado do usuário.

Saiba o que os concorrentes têm feito. Tome cuidado nessa etapa, porque o objetivo não é copiar a execução da concorrência, mas sim fazer o benchmarking, ou seja, uma comparação de desempenho. Acompanhe três ou quatro perfis de concorrentes e veja o que eles têm feito. Descubra o que funciona e quais são as oportunidades pouco aproveitadas. O grande truque é buscar a diferenciação.

Tome cuidado com as métricas de vaidade. Não se preocupe tanto com a quantidade de pessoas que o seguem, curtem ou comentam suas postagens. O melhor é pensar em atrair o público certo para que os usuários entrem em seu "funil de vendas". E evite pedir para que as pessoas o sigam; essa é uma ação que pode manchar sua autoridade ou o atrapalhar a construí-la.

FONTE Creation 3

