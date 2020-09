1,5 miljoen mensen hebben baat bij Saoedi-Arabisch waterproject in Aden, Jemen

Dit is onderdeel van een reeks van SDRPY-projecten die deze week in Aden in verschillende sectoren van start gaat, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, vervoer, sport en water, riolering en hygiëne (WASH). De funderingen van projecten worden gelegd om vier scholen te bouwen, een atletiekcentrum op te knappen, vier belangrijke wegen te herstellen en te verlichten, een rioolwaterzuiveringsinstallatie te renoveren en gezondheidscentra te voorzien van medische apparatuur.

"De diepgaande, solide relatie met onze broeders in de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië is een bron van waardigheid en trots", aldus Adens Gouverneur Ahmed Hamid Lamlas bij de inauguratieceremonie voor de verschillende projecten. Lamlas benadrukte het enthousiasme bij de plaatselijke autoriteit om het werk van SDRPY te faciliteren, om wederopbouw te versterken op een manier die bijdraagt aan de tastbaarheid van projecten voor de Jemenitische burgers.

SDRPY-waterprojecten in Aden omvatten het leveren en installeren van dompelpompen en accessoires voor tien putten met 1.350 zonnepanelen, het herstellen van het elektriciteitsnet voor de tien putten en het bouwen van magazijnen, kantoren en omheiningen voor de projectlocatie. Adens totale waterproductie zal met 10% groeien als het distributienetwerk 11.232 kubieke meter schoon water per dag ontvangt, waar per dag 124.800 inwoners rechtstreeks van profiteren. Gemiddeld gebruiken de inwoners 90 liter water per persoon per dag.

SDRPY graaft ook vijf nieuwe putten van 320-350 meter diep. Het werk omvat het aanleggen van een elektriciteitsnet en een distributiesysteem voor de putten, het installeren van vijf dompelpompen op zonne-energie, inclusief accessoires, en het leveren van een 1,25 MW generator. Hiermee wordt de totale waterproductie in het Gouverneurschap Aden nog eens met 5% verhoogd, waarbij er 5.616 kubieke meters aan het netwerk worden geleverd, het elektriciteitsnet wordt versterkt en er per dag rechtstreeks 62.400 mensen profiteren.

Andere SDRPY-projecten in Aden zijn onder meer de renovatie en ontwikkeling in drie fasen van de internationale luchthaven van Aden, het opknappen en uitbreiden van het Aden General Hospital met een capaciteit van 200 bedden, en het bouwen en uitrusten van een cardiologisch centrum voor 50 patiënten. Deze projecten zijn een aanvulling op projecten om de haven van Aden te renoveren en uit te breiden, oliederivaten te leveren, energiecentrales uitgebreid te onderhouden, veilige transportmiddelen te garanderen voor de universiteit van Aden, drukpersen voor schoolboeken te renoveren en ontwikkelen, de 'Beautiful Aden'-reinigings- en milieusaneringscampagne, en de uitvoer van een insectenverdelgingsprogramma.

Als een belangrijke bijdrage aan de economie van Jemen, bevorderen SDRPY-projecten de ontwikkeling door samen te werken met de Jemenitische regering en te coördineren met plaatselijke autoriteiten om te voorzien in de behoeften van Jemenitische gemeenschap. Meer dan 188 SDRPY-projecten zijn afgerond of in gang gezet in zeven belangrijke sectoren, uitgevoerd via vestigingen in de verschillende provincies van Jemen. SDRPY-projecten hebben tot doel de efficiëntie van Jemenitische aannemers te verbeteren, de veiligheid te verhogen, best practices te bevorderen, kennis over te dragen, de werkloosheid te verlagen, de economie te stimuleren en de valuta te stabiliseren.

SDRPY is opgericht door middel van koninklijk decreet van Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud, als een strategisch initiatief van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië om economische steun en ontwikkelingshulp te bieden in alle economische sectoren in Jemen, om de infrastructuur en basisdiensten voor de bevolking van Jemen te verbeteren en om banen te creëren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1273659/SDRPY___water_treatment.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1273660/SDRPY_Aden.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen