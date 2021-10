1-800 Contacts anuncia aquisição da Ditto, empresa líder em plataforma de provador virtual de óculos

Mais de 60 milhões de pessoas por ano têm se beneficiado da tecnologia de ponta da Ditto, que permite que os compradores experimentem óculos de maneira realista e recebam recomendações criteriosas de armações, presencialmente ou on-line. Desde sua fundação em 2011, as principais marcas de comércio eletrônico, fabricantes de armações, varejistas e outros profissionais de cuidados com a visão integraram a tecnologia inovadora da Ditto para personalizar e agilizar a experiência de escolha de armações.

Nos últimos anos, a afiliada da 1-800 Contacts, Premium Vision, tem feito parcerias com clientes corporativos para oferecer serviços de sourcing, atendimento, e-commerce e telemedicina. Em 2019, a 1-800 Contacts adquiriu a 6over6 Vision, Ltd., uma empresa revolucionária de tecnologia que oferece testes ópticos precisos e confiáveis usando apenas um computador ou smartphone. A Ditto unirá forças com a Premium Vision e a 6over6 para criar uma oferta de B2B pronta para uso para outras empresas do setor de visão.

"Há anos nossos clientes nos pedem soluções de tecnologia adicionais. Ao combinar a Premium Vision, a 6over6 e a Ditto, podemos oferecer uma oferta integrada de tecnologia e serviços", afirmou Kate Doerksen, cofundadora da Ditto. "Esta aquisição nos ajuda a dar vida à nossa visão em maior escala para tornar a compra de óculos simples e acessível."

"O objetivo da Ditto de facilitar para os consumidores descobrir e comprar ótimos óculos está intimamente alinhado com nossa missão de simplificar o atendimento à visão", disse Kellen Fowler, vice-presidente sênior de estratégia e desenvolvimento de negócios da 1-800 Contacts. "Estamos entusiasmados em contar com Kate e sua talentosa equipe da Ditto unindo forças conosco em nossa de busca de oferecer um melhor caminho na área de atendimento à visão."

Sobre a Ditto

A Ditto é a principal plataforma de recomendação de óculos e de tecnologia de provador virtual para varejistas, marcas e profissionais de atendimento oftalmológico antenados com o futuro em todo o mundo. Com sede em Oakland, Califórnia, a Ditto apresenta tecnologias avançadas como personalização baseada em IA e visualizações em RA para o setor de óculos. A empresa foi adquirida pela 1-800 Contacts em agosto de 2021 e trabalhará em conjunto com a Premium Vision e com a 6over6 para desenvolver uma oferta de tecnologia e serviços pronta para os clientes. Para mais informações, acesse: www.ditto.com

Sobre a 1-800 Contacts

A 1-800 Contacts é o inovador original do setor de visão e passou os últimos 26 anos em busca de melhor maneira de atendimento à visão e experiência do cliente. A marca tem se posicionado incessantemente em favor dos clientes, garantindo a legislação federal que assegurou a eles o direito à prescrição e abrindo caminho para outra geração de start-ups. Como a maior vendedora de lentes de contato, a 1-800 Contacts oferece excelente atendimento a milhões de clientes leais mensalmente, que recompensaram a marca com um Net Promoter Score (pontuação de promoção líquida) acima de 80.

A 1-800 Contacts emprega mil colaboradores em seus campi em Utah, Carolina do Norte e Texas e faz parte do Internet Retailer Top 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1654963/Ditto_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1654964/Kate_Doerksen.jpg

FONTE Ditto

