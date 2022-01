1-800 Contacts lance une nouvelle entreprise de technologies et de services de vision pour le secteur B2B

DRAPER, Utah, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- 1-800 Contacts annonce la création d'une société autonome, Luna Solutions, axée sur la fourniture de technologies et de services à des tiers dans le domaine de la vision. Cette entreprise offre 20 technologies et services intégrés, notamment des plateformes de télésanté pour les nouvelles ordonnances de lunettes et de lentilles de contact ou leur renouvellement, l'essai virtuel d'articles de lunetterie, un outil numérique de mesure de l'écart interpupillaire, la prise de commandes de lunettes et de lentilles, et plus encore. Cet ensemble de solutions permet aux détaillants d'articles de lunetterie, aux marques et aux médecins de moderniser leur expérience client en ligne et en magasin.

Cette nouvelle entreprise conjointe sera exploitée sous le nom de marque Luna. Luna signifie lune en latin et témoigne de l'objectif de ce lancement, visant à permettre à tous d'accéder à une vision de qualité à prix abordable.

« Nous avons toujours concentré nos efforts sur la recherche constante d'une meilleure vision. Notre approche est axée sur le client pour rendre l'achat de lunettes et de lentilles de contact simple et abordable. Pour étendre notre portée, nous savions que nous devions élargir nos partenariats avec d'autres détaillants et médecins », a déclaré John Graham, PDG de 1-800 Contacts.

Luna est une société distincte détenue en propriété commune avec 1-800 Contacts, qui est formée par la combinaison de Premium Vision, de Ditto, de 6over6 et d'ExpressExam. Premium Vision offre des services de commande de lentilles de contact et une plateforme de commerce électronique à d'autres détaillants de produits d'optique. En 2021, 1-800 Contacts a annoncé l' acquisition de Ditto, la principale entreprise de technologie d'essai virtuel d'articles de lunetterie, et a fait part de son intention de combiner Ditto à 6over6 , acquise en 2019. 6over6 a créé la première application mobile de réfraction subjective de qualité médicale au monde. Elle permet aux clients d'obtenir une nouvelle ordonnance à l'aide de leur smartphone. ExpressExam est une plateforme de télésanté qui met les clients en contact avec des ophtalmologistes afin de renouveler une ordonnance de lentilles de contact ou de lunettes en ligne.

« Nous sommes ravis de mettre en commun les capacités complémentaires de Ditto, de 6over6, de Premium Vision et d'ExpressExam pour créer la société Luna. Cette gamme de produits est inégalée dans le secteur et crée des solutions clés en main qui facilitent grandement la transformation numérique pour nos clients et les préparera à connaître la réussite », a ajouté le président de Luna, Kellen Fowler. Avant Luna, M. Fowler était vice-président principal, Stratégie et développement des affaires de 1-800 Contacts. À ce titre, il a étroitement participé à la création d'ExpressExam, à la croissance de Premium Vision, à l'acquisition de 6over6 et de Ditto, ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie visant à les rassembler en une entreprise unifiée.

Luna en chiffres

130 employés en Israël et aux États-Unis

Plus de 75 millions d'utilisateurs annuels

26 brevets et plusieurs certifications

65 pays comprenant des clients de Luna

À propos de Luna

Luna offre une gamme de technologies et de services intégrés sans pareille aux détaillants d'articles de lunetterie, aux marques et aux médecins visionnaires du monde entier. Nous contribuons à rendre le processus d'achat de lunettes et de lentilles de contact simple et exceptionnel en ligne et en magasin. Nous tirons également parti de nos solutions pour aider à offrir des soins de la vue aux deux milliards et demi de personnes du monde entier ayant besoin de lunettes, sans y avoir accès.

