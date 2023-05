1 em cada 5 brasileiros acessam o app da Shopee mensalmente

O balanço do primeiro trimestre de 2023 revela que foram comercializados mais de 20 produtos por segundo em compras de vendedores locais (responsáveis por 85% do volume de vendas na plataforma). Além disso, os usuários usaram o app para jogos e transmissões ao vivo que tiveram mais de 12 milhões de visualizações



SÃO PAULO, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee , plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores,marcas e consumidores, realizou um levantamento sobre o comportamento de compra dos consumidores no primeiro trimestre do ano. Um dos dados revela que 1 em cada 5 brasileiros acessam mensalmente o aplicativo da empresa, o que representa 20% da população do país. Além disso, o balanço mostra que foram vendidos mais de 20 produtos por segundo apenas de vendedores locais no período.

Tendências: live commerce

Os dados apontam ainda algumas tendências como as Shopee Lives, transmissões ao vivo direto do app, que registraram mais de 12 milhões de visualizações no período. As lives promovidas pela Shopee têm agradado tanto consumidores como vendedores, que além de ganharem mais visibilidade para suas lojas, viram suas vendas aumentarem durante as sessões. Alguns lojistas brasileiros que tiveram produtos exibidos nas sessões chegaram a ter 70% de aumento no tráfego em sua loja comparado a um dia normal e as vendas chegaram a representar 30% do total de um dia.

"A Shopee oferece uma experiência de compra fácil, segura e divertida aos usuários. Seja por meio das lives ou das ações gamificadas, nosso objetivo é garantir aos consumidores economia e a garantia de boas compras online.", comenta Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.

Categorias e produtos preferidos dos brasileiros

Entre as categorias que mais cresceram no primeiro trimestre do ano estão: Casa & Decoração, Beleza e Sapatos. Os itens mais vendidos entre o período de janeiro a março foram: máquina de cortar cabelo, kit de cuecas e fones de ouvido bluetooth.

Entre os produtos mais buscados estão: tênis femininos, fones bluetooth, mochilas, bolsas femininas e tênis masculinos. Já os produtos mais bem avaliados na plataforma, com 5 estrelas, são: flores de tecido, embalagens para colocar laços e prendedores de cabelo em formato de nuvem.

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta compradores, marcas e vendedores, capacitando qualquer pessoa a comprar e vender em qualquer lugar e a qualquer momento. O marketplace oferece uma experiência fácil, segura e envolvente que é apreciada por milhões de pessoas diariamente.

Além disso, a Shopee oferece uma ampla variedade de produtos de vendedores brasileiros e internacionais, apoiados por pagamentos e logística integrados, sendo uma das principais contribuintes para a economia digital da região, com o firme compromisso de ajudar marcas e empreendedores locais a terem sucesso no comércio eletrônico.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritório na cidade de São Paulo. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

FONTE Shopee

SOURCE Shopee