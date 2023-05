10 ans de Displate - À la conquête du monde, un poster métallique à la fois

VARSOVIE, Pologne, 22 mai 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 8 millions de posters vendus, des designs sous licence officielle venant des marques les plus populaires au monde, et plus de 3 millions de clients des États-Unis au Japon. En seulement 10 ans, Displate a conquis le cœur et les murs des collectionneurs du monde entier grâce à ses posters métalliques uniques, montés sur aimant. Mais le chemin n'a pas été facile.

Mateusz Godala- CEO

Displate a été fondée en 2013 par trois amis qui voulaient révolutionner le marché de l'art avec leurs impressions innovantes sur métal. Ils proposaient à la fois une nouvelle technique d'impression et une manière unique d'accrocher les œuvres d'art grâce à un système de montage magnétique sans outil. « Peu avant le lancement officiel, nous avons envoyé un message à quelques-uns des principaux sites web technologiques. Nous n'avons reçu aucune réponse », explique Karol Banaszkiewicz, l'un des fondateurs. « Les débuts n'ont pas été faciles. Au départ, les posters de Displate étaient imprimés dans un petit hangar en tôle et notre tout premier bureau pouvait à peine accueillir cinq personnes », ajoute M. Banaszkiewicz.

Au fil des ans, leur idée de mur a évolué. Displate a élargi sa base d'artistes, affiné la production de posters en métal et ajouté des œuvres d'art sous licence. Les premières boutiques de marque de Displate ont été lancées en 2017 avec les collections officielles Star Wars et Marvel, lorsque l'entreprise a conclu un partenariat de licence avec Disney. Aujourd'hui, le catalogue de posters métalliques compte plus de 230 collections sous licence - de marques telles que la NASA, CD Projekt RED, Netflix ou le FC Barcelone.

Displate a également développé son marché mondial de l'art, qui permet aujourd'hui à plus de 40 000 peintres, illustrateurs et designers de vendre leurs propres œuvres sur la toile métallique lisse de Displate. L'entreprise s'associe régulièrement à des créateurs pour ses séries d'éditions limitées, avec des posters spéciaux, améliorés de manière unique et finis avec des vernis et des embellissements d'impression triés sur le volet. Nombre de ces tirages limités deviennent des joyaux pour les collectionneurs, les prix de Displate sur le marché de l'occasion atteignant jusqu'à 2 000 dollars !

En avril 2023, Displate a surpris ses fans avec un tout nouveau produit, qui met en lumière ses collections. LUMINO, un poster lumineux au design futuriste équipé d'OLED ultrafines, est la toile la plus technologiquement avancée de Displate à ce jour. Le premier tirage comportant l'illustration officielle de Cyberpunk 2077 a été épuisé en 96 heures seulement.

« Displate doit son succès à l'engagement de la communauté et à la passion de l'équipe. Ils ont tous cru en notre produit unique et en notre succès mondial dès le début », déclare Mateusz Godala, PDG de Displate. « Chez Displate, nous sommes tous des rêveurs et des inventeurs dans l'âme, toujours prêts à ouvrir de nouvelles voies technologiques. Notre dernier produit, LUMINO, en est la preuve parfaite. Je suis persuadé qu'à l'avenir, Displate apportera des solutions encore plus innovantes, et je me réjouis de cette nouvelle décennie de posters métalliques », ajoute M. Godala.

Les bureaux exigus sont une mélodie du passé depuis que Displate emploie plus de 400 personnes. Les posters métalliques sont produits dans deux usines, à Łódź et à Marki, près de Varsovie, où ils sont expédiés dans 53 pays. Après 10 ans sur le marché, Displate est devenu la plus grande place de marché mondiale pour les posters en métal et le leader de sa catégorie.

La recette du succès de Displate ? La technologie, la passion, une bonne étude de marché et la volonté de réinventer les posters tels que nous les connaissons.

