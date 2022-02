10 dúvidas mais comuns sobre LGPD nas pequenas empresas

CURITIBA, Brasil, 11 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impacta a forma como todas as empresas, independente do porte, lidam com dados pessoais. No caso das pequenas e médias empresas, é comum haver dúvidas a respeito das implicações práticas da lei e do que deve ser feito para garantir a conformidade.

Para ajudar os pequenos negócios a avaliarem a melhor maneira de lidar com a adequação à LGPD , a Get Privacy, consultoria especializada em proteção de dados, preparou este artigo elucidando algumas questões frequentes.