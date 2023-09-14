100-дюймовый телевизор Hisense U8K получил награду «Выбор редакции» на CEDIA 2023

ЦИНДАО (Китай), 14 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, международная корпорация по производству бытовой техники и электроники, с гордостью объявляет о том, что созданный ею 100-дюймовый телевизор U8K был отмечен рядом наград на выставке CEDIA 2023, среди которых награды "Editor's Pick CEDIA 2023" (Выбор редакции) от Sound & Vision, "Best of CEDIA" от AVS Forum и "Best of Show CEDIA 2023" от Twice.

Hisense 100-inch U8K Mini-LED TV.

CEDIA Expo — крупнейшая выставка профессиональных устройств для умного дома и аудиовизуальной техники в Северной Америке. На ней представлен широкий ассортимент новейших товаров и технологий, связанных с гаджетами для умных домов на базе технологий искусственного интеллекта, решениями для работы из дома, бытовыми системами, системами безопасности и другими технологическими решениями для жилых помещений.

В этом году компания Hisense представила полный модельный ряд ULED- и лазерных телевизоров, включая совершенно новый 100-дюймовый телевизор U8K Mini LED, самую большую модель такого рода на рынке. 100-дюймовый телевизор U8K оснащен подсветкой Mini LED, дисплеем с частотой обновления 144 Гц и встроенной частотой обновления для игр нового поколения. Он также поставляется с тюнером NEXT-GEN TV, который обеспечивает стандарт Wi-Fi6E для непрерывной потоковой передачи и вещания развлекательных программ в разрешении 4K, например, прямых спортивных трансляций.

После успешного дебюта на выставке CES 2023 в январе этого года высококлассные продукты серии U8 от Hisense были представлены на нескольких основных рынках, включая Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Австралию и Южную Африку.

Технология Mini-LED PRO обеспечивает изображение с яркостью до 1500 нитов, что позволяет повысить его детализацию и контрастность. Кроме того, благодаря функции Quantum Dot Colour телевизор излучает чрезвычайно точные длины волн, позволяя фиксировать и отображать более миллиарда оттенков цвета.

Благодаря таким технологиям, как IMAX Enhanced, Dolby Vision и Filmmaker Mode, серия Hisense U8 предлагает потребителям захватывающие визуальные и акустические впечатления от домашнего кинотеатра в соответствии с концепцией инноваций на основе сценариев, что позволяет всем наслаждаться фильмами в их оригинальном, высоком качестве.

О компании Hisense

Hisense – один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники. Деятельность компании Hisense охватывает производство мультимедийных продуктов (с акцентом на умные телевизоры), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами и сегодня работает более чем в 160 странах.

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