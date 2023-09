Le téléviseur U8K de 100 pouces d'Hisense récompensé lors de l'exposition CEDIA 2023 : il est le choix des éditeurs

QINGDAO, Chine, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la société mondiale d'appareils électroniques grand public, est fière d'annoncer que son téléviseur U8K de 100 pouces a été récompensé par un certain nombre de prix lors de l'exposition CEDIA 2023. notamment le choix des éditeurs Editor's Pick CEDIA 2023 de Sound & Vision, le prix Best of CEDIA de AVS Forum et le prix Best of Show CEDIA 2023 de Twice.

Hisense 100-inch U8K Mini-LED TV.

La CEDIA Expo est la plus grande exposition pour le marché professionnel de la maison intelligente et de l'audiovisuel en Amérique du Nord. Elle permet de mettre en avant une large gamme de produits et de technologies les plus récents, connectés à des gadgets de maison intelligente alimentés par IA, des solutions de travail à domicile, des systèmes résidentiels, de sécurité et d'autres solutions technologiques résidentielles.

Cette année, Hisense a présenté sa gamme complète de produits ULED TV et Laser TV, notamment un tout nouveau téléviseur U8K mini-LED de 100 pouces, soit le plus grand modèle de son genre sur le marché. Le téléviseur U8K de 100 pouces dispose d'un éclairage mini-LED, d'un écran de 144 Hz et d'un taux de rafraîchissement natif pour les jeux de nouvelle génération. Il est également livré avec le téléviseur NEXT-GEN, qui fournit le Wi-Fi6E pour une diffusion ininterrompue et un divertissement 4K en direct, comme les sports en direct.

Après des débuts réussis au CES 2023 en janvier, les produits haut de gamme de la série U8 de Hisense ont été introduits sur plusieurs marchés majeurs, notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et en Afrique du Sud.

Avec des pics lumineux pouvant atteindre jusqu'à 1 500 nits, la technologie mini-LED PRO de ce téléviseur offre plus de détails et de contraste qu'auparavant. Parallèlement, la fonction Quantum Dot Colour émet des longueurs d'onde lumineuses extrêmement précises, permettant au téléviseur de capturer et d'afficher plus d'un milliard de nuances de couleurs.

Grâce à des technologies qui incluent IMAX Enhanced, Dolby Vision et Filmmaker Mode, la série Hisense U8 offre aux consommateurs, à leur domicile, une expérience cinématographique visuelle et acoustique immersive, en s'appuyant sur des innovations axées sur les scénarios, permettant à tous de profiter des films dans leur version haute définition originale.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211086/1.jpg

SOURCE Hisense