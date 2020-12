100 Länder und neuer Guiness Record: Internationales Kindersozialprojekt von Gazprom vereint Kinder aus aller Welt

MOSKAU, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die 8. Saison des globalen Kindersozialprojektes „Football for Friendship" (F4F) ist zu Ende. „Freunde vereinen — die Welt vereinen" — so lautet in diesem Jahr das Motto des vom Unternehmen PAO „Gazprom" organisierten Kindersozialprojektes für Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren aus 104 Ländern. Das Programm wird von der FIFA, der UEFA, den Vereinten Nationen und den weltweit führenden Fußballclubs unterstützt. Der globale Botschafter des Programms ist der Weltmeister und dreifache UEFA Champions-League-Sieger Roberto Carlos.