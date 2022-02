100 MONUMENTOS NO MUNDO TODO SE ILUMINAM AO MESMO TEMPO PARA AUMENTAR A CONSCIENTIZAÇÃO PARA ACABAR COM AS DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS NO DIA MUNDIAL DAS DTNs DE 2022

Foi dado enfoque especial a monumentos de destaque em países endêmicos como Bangladesh, Brasil, Burundi, República Democrática do Congo, Etiópia, Gana, Índia, Quênia, Libéria, México, Níger, Nigéria, Filipinas, Ruanda, Sudão do Sul e Sudão. Anunciados originalmente em Abu Dhabi em 2019, os 100 "iluminados" têm como objetivo destacar as doenças tropicais negligenciadas (DTNs), à medida que o Dia Mundial das DTNs apoia a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar ao menos uma DTN de 100 países endêmicos até 2030.

O Dia Mundial das DTNs é um movimento global que visa galvanizar a comunidade global de saúde e engajar o público no esforço urgente de acabar com as DTNs. Este ano, a Uniting to Combat NTDs aproveitou a ocasião para lançar o movimento 100% Committed, que existe para começar a garantir compromissos políticos e financeiros em apoio à Declaração de Kigali sobre as DTNs.

Thoko Pooley, diretor executivo da Uniting to Combat NTDs, disse: "Hoje, com base no sucesso da Declaração de Londres sobre as DTNs e reconhecendo a mudança do cenário global, estamos utilizando o Dia Mundial das DTNs de 2022 como catalisador de ações. Estamos lançando a campanha 100% Committed, um movimento global para garantir maiores recursos para as doenças tropicais negligenciadas e, crucialmente, para facilitar a liderança política e a propriedade de programas voltados para as DTNs de países afetados, por meio de apoiadores e signatários por trás da nova Declaração de Kigali sobre as DTNs."

Por meio dos esforços diplomáticos comandados pelos Emirados Árabes Unidos para a obtenção do reconhecimento oficial do dia junto a vários estados membros da OMS, o Dia Mundial das DTNs foi oficialmente reconhecido pela OMS em maio de 2021. A Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi continua a desempenhar um papel de liderança no estabelecimento de parcerias e no apoio ao Dia Mundial das DTNs, por meio da Iniciativa de Última Milha (RLM), um portfólio de programas globais de saúde com foco em acelerar o progresso para a eliminação de doenças, que são impulsionados pelo compromisso pessoal de Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi.

Nassar Al Mubarak, diretor sênior da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, disse: "O Dia Mundial das DTNs representa um importante catalisador para transformar a conscientização em ação – não é apenas crucial que o público saiba mais sobre estas doenças, mas também para que doadores, países endêmicos e outras partes interessadas colaborarem para acabar com as DTNs nos países afetados. Nas últimas décadas, houve um progresso incrível para acabar com as DTNs; no entanto, uma em cada cinco pessoas nas comunidades mais vulneráveis do mundo ainda é afetada por estas doenças evitáveis e que podem ser tratadas. Temos o prazer de ver o Dia Mundial das DTNs oferecer uma plataforma para aumentar a conscientização por meio da nova campanha 100% Committed e de ações como o acendimento das luzes. Esperamos que este movimento continue a ganhar força e a estimular novas parcerias e compromissos necessários para derrotar as DTNs para sempre."

As DTNs são um grupo de doenças transmissíveis evitáveis e que podem ser tratadas, mas que continuam a afetar mais de 1,7 bilhão de pessoas em todo o mundo, incluindo um bilhão de crianças. São 20 doenças que causam sofrimento imensurável – elas debilitam, desfiguram e podem ser fatais. As DTNs geram ciclos de pobreza e custam bilhões de dólares às nações em desenvolvimento todos os anos.

https://worldntdday.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737053/Expo_2020_Dubai_Al_Wasl_Plaza___Credit_Chris_Pike.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737054/Rome_Colosseum___Credit_Alessio_Rubicondi.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737055/Canada_Niagara_Falls___Credit_Lucas_Claxton___GiantShoeCreative.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737056/Philippines_SM_MALL_OF_ASIA_GLOBE_Credit___Erwin_Barleta.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737057/Great_Wall_of_China__Simatai___Credit_WTown.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737058/UAE_Emirates_Palace___Credit_Jonathan_Gibbons.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737059/The_Helmsley_Building_in_New_York.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737060/Rwanda_Kigali_Convention_Centre___Credit_Andre___Rugema.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737061/UNESCO_World_Heritage_Kinderdijk_Mills___Credit_Sylvia.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737062/Kenya_Kenyatta_International_Convention_Centre___Credit_Lameck_Ododo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737063/Canada_CN_Tower___Credit_Jonathan_Gazze.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737064/Christ_the_Redeemer_in_Brazil__Credit_Roberto_Antunes.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737065/Leaning_Tower_of_Pisa___Credit_Vanessa_Salvati.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737066/New_Delhi_Railway_Station_in_India.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737067/Tokyo_Tower___Credit_Yoshiaki_Miura.jpg

FONTE World NTD Day

