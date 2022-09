100 powodów, by kochać Pekin: obywatele Internetu z całego świata zaproszeni do tworzenia filmów na temat stolicy Chin

PEKIN, 15 września 2022 r. /PRNewswire/ -- w dniu 8 września 2022 r. rozpoczęła się trzecia edycja konkursu na najlepsze filmy o „100 powodach, by kochać Pekin" („100 Reasons To Love Beijing"). Sponsorem inicjatywy jest Biuro Informacji Ludowego Samorządu Miejskiego Pekinu, a jego organizatorem agencja informacyjna Xinhua News Agency. Konkurs ma na celu zachęcić internautów z całego świata do podzielenia się swoimi wrażeniami na temat Pekinu w krótkich nagraniach filmowych lub „złotych słowach".

Jak powiedział Xu Hejian, dyrektor Biura Informacji Ludowego Samorządu Miejskiego Pekinu, konkurs na najlepsze filmy dotyczące „100 powodów, by kochać Pekin" – zainicjowane przez jego biuro wydarzenie promujące lokalną kulturę – odbywa się już po raz trzeci, po sukcesie poprzednich edycji. W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 3 tys. przyjaciół Pekinu z przeszło 100 państw i regionów. Łącznie trafiło do nas 5 tys. nagrań, z których wybrano wiele doskonałych prac. W tegorocznej edycji, odbywającej się pod hasłem „Jak MŁODY jest Pekin", ponownie zaproszono zagranicznych sympatyków Pekinu do przesyłania krótkich filmów. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dzielenia się odczuciami na temat stolicy Chin.

„Przyjaźń, która rodzi się z bliskich kontaktów pomiędzy ludźmi, stanowi klucz do stabilnych i zdrowych relacji pomiędzy narodami – powiedział Ma Jinguao, zastępca dyrektora agencji informacyjnej Xinhua News Agency. Jak dodał, konkurs „100 powodów, by kochać Pekin" to - działanie zachęcające do nawiązywania kontaktów z ludźmi z całego świata, pozwalające im lepiej zrozumieć Pekin. Pomysł na wydarzenie pojawił się w odpowiedzi na liczne nagrania przesyłane zagranicznym oddziałom Xinhua News Agency przez przyjaciół z innych państw, w których opowiadali o tym, jak bardzo i dlaczego kochają Pekin".

Pekin to starożytna stolica o bogatej historii liczącej ponad 3 tys. lat, ale również nowoczesne i pełne życia miasto, którego zmienia się z każdym dniem. Pekin przyciąga przyjaciół z całego świata już od czasów panowania dynastii Ming. Ludzie kochają Pekin z różnych powodów. Niektórych urzekają jego widoki, innych kuchnia, a jeszcze innych dynamiczne otoczenie biznesowe. Wielu pokochało Pekin za jego różnorodność kulturową.

Zgłoszenia na konkurs mogą składać obywatele Internetu z całego świata, w tym zagraniczni przyjaciele, którzy mieszkają w Pekinie, byli w nim lub nim się interesują. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą wysłać swoje nagrania na adres [email protected]. Wypowiedzi na temat „100 powodów, by kochać Pekin" można również zamieszczać w formie pisemnej w serwisie Weibo.

Pekin zaprasza obywateli Internetu do podzielenia się swoimi historiami.

Podpis: W dniu 8 września 2022 r. rozpoczęła się trzecia edycja konkursu na najlepsze filmy o „100 powodach, by kochać Pekin" („100 Reasons To Love Beijing").

