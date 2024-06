1000 Miglia 2024

La quarante-deuxième reconstitution de la Flèche rouge commence : cinq étapes sur 2 200 kilomètres de Brescia à Rome et retour

BRESCIA, Italie, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- La course la plus belle au monde revient du 11 au 15 juin sur 2 200 kilomètres que les magnifiques voitures construites entre 1927 et 1957 couvriront en cinq étapes, selon le format inauguré l'année dernière. L'itinéraire inhabituel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ajoutera une saveur épique au circuit de force des joyaux classiques, évoquant la légende des 1 000 premières éditions de Miglia Speed Race.

From left, Ac Brescia President Aldo Bonomi, Councilor of the Municipality of Brescia with responsibility for productive activities, tourism, social and economic innovation and digital transition Andrea Poli e 1000 Miglia President Beatrice Saottini

La première étape historique à Turin : après les passages de 1947 et 1948, le convoi s'arrêtera pour la première fois dans la ville de Savoy et, accueilli par la flèche rouge projetée sur la Mole Antonelliana, défilera dans les rues du centre-ville jusqu'à l'accueil sur la Piazza San Carlo. Une autre nouveauté sera Gênes, où se tiendra le premier déjeuner de course. Viareggio, Rome et San Lazzaro di Savena sont les autres étapes de la ville.

Dès le matin du dimanche 9 juin, la pré-course commencera par l'ouverture des contrôles techniques et administratifs au Brixia Forum Paddock, suivie à 16h30 par l'inauguration du 1000 Miglia Village sur la Piazza Vittoria. Deux heures plus tard, les moteurs seront allumés pour la septième édition du Trofeo Gaburri, avec des voitures en compétition entre Corso Zanardelli et le château de Brescia, avec la ligne d'arrivée sur la Piazza Paolo VI.

Le centre-ville est également prêt à accueillir le 1000 Miglia : dimanche, lundi, mardi et samedi, les voitures se gareront dans les places et les rues du centre, où les restaurants, les bars et les boutiques resteront ouverts jusqu'à tard dans la nuit. À partir de 18h30 samedi, la scène du festival White Night de la Piazza Loggia accueillera la cérémonie de remise des prix.

Avant le convoi de voitures classiques, il y aura les Ferraris du Tribute 1000 Miglia et des 1000 Miglia Green Full-Electric, suivis par les Supercars et les Hypercars inscrits dans le 1000 Miglia Experience. Le projet 1000 Miglia Autonomous Drive avec l'Université Politecnico de Milan se poursuit : la voiture avec le pilote automatique sera présentée à l'inauguration du village et, conduite une fois de plus cette année par Matteo Marzotto, vise à achever une grande partie de l'itinéraire en mode de conduite autonome.

The Pink Car of the 1000 Miglia Charity revient également en soutien à l'IEO - WOMEN'S CANCER CENTER, au cours duquel diverses personnalités du monde des affaires du salon se succéderont.

