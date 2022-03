1000 Miglia - COPPA DELLE ALPI 2022

La Fiat 514 Coppa delle Alpi Spider Sport de 1931, la Fiat 514 MM de 1930 et la Fiat 508C de 1937 et 1938 et la Lancia Aprilia de 1937 et 1939 forment le groupe des voitures d'avant-guerre tandis que Alfa Romeo, Bristol, Jaguar, Austin Healey, Mercedes Benz, MG, Triumph, Porsche, Saab, Volvo et Ferrari complètent la liste. Le caractère unique de l'édition 2022 de la Coppa delle Alpi réside dans les chiffres : 11 contrôles horaires, 5 contrôles de passage, 70 contre-la-montre et 65 détections de moyennes secrètes sur un parcours de plus de 1000 kilomètres. Les groupes d'épreuves qui jalonnent le parcours permettront de décerner le Trophée BPER et les Trophées portant les noms de Bormio, St. Moritz, Seefeld et Bressanone-Brixen. Le premier jour de la course, Brescia sera le point de départ et d'arrivée d'une boucle panoramique qui mènera à Nistisino, Sulzano et au lac d'Iseo. Le deuxième jour, les voitures longeront la rive ouest du lac de Garde pour se diriger vers le parc naturel Adamello-Brenta. L'arrêt déjeuner à Fai della Paganella conduira les voitures vers le Val di Non, le Val di Sole, les cols Tonale et Aprica jusqu'à Bormio, point d'arrivé de cette étape. Le troisième jour, les voitures franchiront le col de la Bernina et traverseront le Val Müstair pour arriver à Saint-Moritz. Ensuite, elles franchiront le col de Resia et traverseront la frontière autrichienne pour se diriger vers Seefeld, dans le Tyrol. Lors de la dernière étape, les équipages franchiront le col du Brenner et traverseront la vallée du Pustertal jusqu'aux contreforts des Dolomites où ils affronteront les dernières épreuves sportives avant de rejoindre la ligne d'arrivée à Brixen/Bressanone.

Le vainqueur au classement général, le vainqueur de chaque groupe et le vainqueur aux épreuves moyennes du classement général seront assurés d'être admis à l'édition 2023 de 1000 Miglia.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1761165/COPPA_DELLE_ALPI_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1761166/1000_Miglia_Logo.jpg

SOURCE 1000 Miglia