1000 MIGLIA REVIENT SUR LES ROUTES DE CAMPANIE POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DE SORRENTO ROADS BY 1000 MIGLIA

SORRENTO, Italie, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Tout est prêt pour la deuxième édition de Sorrento Roads by 1000 Miglia, l'événement qui, du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, conduira la Flèche rouge du golfe de Sorrente au golfe de Naples, vers l'immensité du Palais royal de Caserte et entre les falaises abruptes de la Côte Amalfitaine, qui, à travers ses plantations d'agrumes, laisse entrevoir une beauté unique, rendue encore plus spéciale par les couleurs de la mer et de la montagne.

Sorrento Roads 2023

Trente-cinq voitures prendront la route, allant de la BMW 328 de 1938 à divers modèles de Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet et Ferrari. Treize équipages italiens seront présents mais, compte tenu de la popularité croissante dont jouit le format Roads by 1000 Miglia, de nombreux pilotes et conducteurs belges, allemands, hollandais, britanniques et suisses se joindront à l'épreuve.

Le vendredi 31 mars sera consacré à la course de régularité, les concurrents étant appelés à se mesurer à quatre séries de contre-la-montre : la première sur la rive sud-est du golfe de Naples, la deuxième dans le cadre majestueux du Palais royal de Caserte et valable pour le Trofeo Cento Anni dell'Aeronautica Militare, la troisième sur les Monti Lattari et la dernière à Priora, sur le chemin du retour vers Sorrente. Les contrôles de passage se feront en revanche à Maiori, marquant l'arrivée sur la côte amalfitaine, et à Sant'Agata dei Due Golfi, surplombant les baies de Naples et de Salerne.

Le samedi 1er avril débutera par l'exposition des voitures sur la Piazza Veniero, au cœur du centre historique de Sorrente : les fascinantes livrées retraçant plus de quatre-vingts ans d'histoire automobile seront exposées au public et le vote du jury populaire sera appelé à élire les deux favorites, l'une historique et l'autre moderne (postérieure à 1980). Au cours de la matinée, l'excellence gastronomique et artistique locale ravira les participants, qui pourront assister à une démonstration de l'art indigène de la transformation du lait et visiter le musée de Correale.

Avec la deuxième édition du Trofeo Città di Sorrento, des défis de régularité 1 contre 1 au centième de seconde sur la promenade du Corso Italia, l'activité sportive de l'événement prendra fin. L'équipage vainqueur sera assuré de participer à la Coppa delle Alpi 2024, tout comme le premier du classement général qui recevra également deux montres Chopard 1000 Miglia Sorrento Roads en édition limitée.

