101domain ajoute de nouveaux contrats Google Workspace pour soutenir les entreprises dans leur parcours de transformation numérique

VISTA, Californie, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- 101domain, un leader mondial de la gestion des noms de domaine et des services web en ligne, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Google Workspace sur 101domain.com. Google Workspace (anciennement G Suite) est un espace de travail intégré d'outils de collaboration et de productivité alimenté par Google Cloud.

Google Workspace est le nouveau nom, marque et expérience utilisateur de la suite Google G, que 101domain propose depuis 2013. Une gamme de contrats Google Workspace est disponible sur 101domain.com, à partir de 6 dollars par mois, pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Avec le nouveau Google Workspace, les clients disposent de plusieurs outils de base pour la communication et la collaboration, comme le chat, les e-mails, les appels vocaux et vidéo et la gestion de contenu, dans une solution unifiée.

Les avantages de Google Workspace :

Tout ce dont vous avez besoin dans un espace de travail intégré : La nouvelle version de Google Workspace aide les personnes, les équipes et les entreprises à faire leur meilleur travail au même endroit grâce à Gmail, Drive, Calendar, Meet, Chat, Docs, Sheets, Slides, et bien plus encore. Google Workspace remplace de façon abordable les abonnements multiples tels que Slack, Dropbox et Zoom.





Autant de stockage Cloud que vous désirez : Google Workspace fournit un stockage dans le Cloud adapté aux besoins des clients. À partir de 30 Go par utilisateur, et jusqu'à un stockage illimité dans le Cloud partagé entre Google Drive, Gmail et Google Photos, pour cinq utilisateurs ou plus (ou 1 To par utilisateur s'il y a moins de cinq utilisateurs).





Stockage et accès aux fichiers construits pour les équipes : Les lecteurs partagés créent une structure de propriété où l'équipe est propriétaire d'un fichier, ce qui garantit que rien n'est perdu si un utilisateur quitte l'entreprise. Gérer l'accès en attribuant différentes autorisations de visualisation, d'édition et d'organisation.





Recherche intelligente dans le Cloud : Google Cloud Search est un autre exemple de la manière dont Google Workspace offre une expérience flexible, utile et simple aux utilisateurs. Faites des recherches sur le contenu de votre entreprise dans tous les services de Google Workspace, depuis Gmail et Drive jusqu'à Docs, Sheets, Slides, Calendar et bien plus encore. Google Cloud Search vous permet de trouver tout ce que vous cherchez, n'importe où.





Prévention des pertes de données (DLP) : Créez et appliquez des règles de conservation pour contrôler le contenu que les utilisateurs peuvent partager dans les fichiers Google Drive en dehors de l'organisation. La DLP empêche l'exposition involontaire d'informations et de données sensibles afin d'assurer la conformité avec le RGPD.





Nombre maximum de participants sur Google Meet : Participez à des vidéoconférences depuis des appareils mobiles, des ordinateurs ou une salle de conférence. Floutez votre arrière-plan pour plus d'intimité, activez les sous-titres en direct pour suivre facilement la conversation de la réunion et impliquez vos participants avec des questions-réponses et des sondages. Vous pouvez réunir jusqu'à 250 participants à la fois, enregistrer les réunions et les sauvegarder automatiquement sur votre disque dur.

« 101domain a pour objectif d'être un partenaire à long terme pour nos clients afin de les aider à établir, à développer et à protéger leurs actifs numériques, qui comprennent les infrastructures, les communications et les outils de productivité », a déclaré Anthony Beltran, président de 101domain. « L'élargissement de notre partenariat avec la plateforme Google Cloud renforce notre capacité à proposer une offre de produits et de services qui va bien au-delà des seuls noms de domaine. »

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site: https://www.101domain.com/google_workspace.htm

À propos de 101domain

Fondé en 1999, 101domain offre une expérience de bout en bout supérieure aux particuliers et aux entreprises en tant que partenaire de confiance pour la protection des noms de domaine et des marques, avec le plus grand choix d'extensions de domaine que l'on puisse trouver. 101domain est un nom établi dans le domaine des services web et un bureau d'enregistrement de domaines accrédité par l'ICANN. 101domain s'occupe de certaines des plus grandes marques du monde entier en assurant la gestion de portefeuilles de noms de domaine, l'acquisition de domaines, le DNS global, le SSL, l'hébergement, Google Workspace et la protection des marques. Twitter @101domain Facebook @101domain Instagram @101domaincom LinkedIn @101domaincom

En savoir plus sur Google Workspace

Contact pour les médias :

101domain

Nick Thornton

Directeur, Marketing

[email protected]

