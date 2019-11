10º Fórum LIDE de Empreendedores debate sucessão, inovação e superação

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais promoverá a 10ª edição do Fórum LIDE de Empreendedores, dia 23 de novembro, na Concept, em São Paulo. Realizado em parceria com o LIDE Empreendedor e o LIDE Futuro, presididos respectivamente por Daniel Mendez e Rafael Cosentino, o evento debaterá sucessão, superação e inovação.

A abertura do fórum contará com a presença do chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan, e da vice-presidente executiva do Grupo Doria, Celia Pompeia, além de Mendez e Cosentino. Nesta edição, a grande novidade ficará a cargo do "Prêmio Startup", que reconhecerá as ações mais inovadoras na oferta de soluções, produtos ou serviços.

Os expositores convidados contarão suas trajetórias inspiradoras e cases de sucesso à frente de companhias e startups. Na arena 1, o tema será "Sucessão Empreendedora" e contará com o presidente da Concept e fundador do Sistema Brasileiro de Educação (SEB), Chaim Zaher, sua filha e diretora-executiva do grupo, Thamila Zaher, e o presidente da Ypê, Waldir Beira Junior.

A segunda arena do dia, sobre "Empreendendo com Inovação", terá Diogo Roberte, co-fundador e CBO da PICPAY, Ricardo Moraes, fundador da Natural One, e Rodrigo Miranda, CEO da Zaitt. O evento promoverá ainda um debate sobre "Empreendendo para vencer", com exposição do vice-presidente Comercial e de Relacionamento da Hapvida, Candido Pinheiro Junior.

O encontro também trará startups unicórnios para contar a "A Jornada das Startups Brasileiras Rumo ao Bilhão", com cases, oportunidades, obstáculos e desafios que os maiores empreendedores do País enfrentaram para atingir o sucesso.

O evento tem patrocínio master da SAPORE, patrocínio de GOCIL e GRUPO MOVIDA, apoio institucional do SEBRAE e colaboração da SIMPI. FORMAG'S, GRUPO BEM, MAIS PURA, MISTRAL, RCE DIGITAL, UPS e TRACK são fornecedores oficiais. EDITORA TRÊS, ESTADÃO, PR NEWSWIRE, PROPMARK, RÁDIO BAND AM, RÁDIO BANDNEWS FM, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídias partners.

Serviço:

10º Fórum LIDE de Empreendedores

23 de novembro – Concept, São Paulo

8h30 às 16h45

FONTE LIDE

