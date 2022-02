10x Banking suit un financement de série C de $187 millions avec trois recrutements de cadres supérieurs pour alimenter la croissance mondiale

LONDRES, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- 10x Banking (10x) annonce aujourd'hui la nomination de trois hauts responsables des ventes et du marketing, afin d'alimenter la prochaine étape de croissance du fournisseur de technologie bancaire de base.

Ces embauches font suite à l'annonce faite par l'entreprise en juin 2021 d'un tour de financement de série C sursouscrit de $187 millions, codirigé par des fonds gérés par BlackRock et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC), et soutenu par les investisseurs existants JPMorgan Chase, Nationwide, Ping An et Westpac. 10x utilise ce financement pour soutenir les plans d'expansion sur de nouveaux marchés, ainsi que pour investir dans la poursuite du développement de la plateforme SuperCore™, native du cloud.

Depuis 2016, 10x se concentre sur le développement de SuperCore, la plateforme bancaire centrale sécurisée, fiable, évolutive et modulaire. SuperCore est conçue spécialement pour offrir des produits, des services et des expériences clients aux particuliers et aux PME plus rapidement et de manière plus rentable.

SuperCore permet aux banques de mieux servir les clients et d'utiliser une technologie intelligente pour réaliser une véritable transformation. En septembre 2021 Chase a annoncé un partenariat avec 10x , pour alimenter son entrée sur le marché de la banque de détail au Royaume-Uni. Parmi les autres clients de 10x, citons Westpac, la première et la plus ancienne banque d'Australie, où leur nouvelle plateforme Banking-as-a-Service (BaaS), alimentée par SuperCore, a déjà généré de nombreux nouveaux partenariats. Parmi eux, Afterpay fournira des comptes de transaction et d'épargne, ainsi que d'autres outils de gestion des flux de trésorerie, à ses plus de 3 millions de clients en Australie.

« Alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance, la qualité et l'expérience des services financiers que ces nouvelles recrues en développement commercial apportent à notre entreprise renforcent encore notre capacité à fournir des solutions centrées sur le client qui améliorent l'expérience de chaque client », a déclaré Antony Jenkins , fondateur, président et PDG de 10x Banking.

Lucy Heavens se joint à nous en tant que directrice du marketing. Elle apporte une riche expérience dans les FinTech et RegTech, ayant occupé des postes de direction en marketing chez Wealth Dynamix, CUBE et SimCorp. Lucy est également cofondatrice de RegTech Women.

Tom Phillips se joint à nous en tant que vice-président principal, Développement commercial, Europe. Tom apporte une large perspective mondiale à 10x, ayant travaillé pour des fournisseurs FinTech et des banques, notamment JPMorgan Chase & Co et Deutsche Bank.

Nicholle Lindner rejoint la société en tant que directrice régionale, APAC. Responsable expérimentée du secteur des services financiers et conseillère en services bancaires numériques, Nicholle a occupé des postes de direction dans le secteur bancaire et le conseil en gestion chez Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, Unisys et Capgemini.

À propos de 10x Banking

10x Banking (10x) est une société de technologie financière dont la mission est de faire passer les banques d'un système monolithique à des solutions bancaires de base de nouvelle génération fournies par le système d'exploitation bancaire SaaS natif du cloud le plus complet et le plus puissant au monde.

Grâce à sa plateforme bancaire sécurisée, fiable, évolutive et modulaire SuperCore, 10x prend en charge des comportements de produits et des règles comptables hautement personnalisables, s'intègre à l'ensemble du parc technologique des banques et s'harmonise avec les exigences réglementaires et de conformité locales et régionales. SuperCore permet aux banques de fournir des produits, des services et des expériences clients aux particuliers et aux PME plus rapidement et de manière plus rentable.

10x a été fondée en 2016 par Antony Jenkins, ancien directeur général du groupe Barclays.

